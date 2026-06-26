Obavljen uviđaj na mjestu eksplozije i požara u Novoj Željezari Zenica: Poznati detalji

Nakon jučerašnje eksplozije plina u pogonu Energetika, koja je u kompaniji Nova Željezara Zenica dogodila u 16:25 sati, danas je izvršen i uviđaj na mjestu koje je bilo samo osigurano - potvrdila je Feni portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Zbog sigurnosnih razloga, odnosno opasnosti od nove eksplozije, uviđaj je obavljen tek danas od 10:30 do 13:00 sati, a izvršili su ga sluzbenici Odsjeka kriminalisticke policije Policijske uprave I.

Uviđajem je rukovodio tužilac Kantonalnog tužilastva ZDK-a Adis Husić, po čijem nalogu su uviđajnim radnjama prisustvovali inspektor za zaštitu od požara MUP-a ZDK, zatim inspektor zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK i vještak mašinske struke za energetiku.

- Tužilac je izdao naredbu za vršenje potrebnih vještačenja vještaku mašinske struke za energetiku u cilju utvrđivanja uzroka nastanka navedene eksplozije. Službenici Odsjeka kriminalističke policije će poduzimati sve mjere i radnje po nalogu kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva ZDK, u cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka navedene eksplozije - istakla je Ekinović.

Podsjetimo, u eksploziji koja je izazvala požar, povrijeđene su tri osobe, od koje su dvije lakše.