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POTVRĐENO IZ MUP-A

Obavljen uviđaj na mjestu eksplozije i požara u Novoj Željezari Zenica: Poznati detalji

Teže povrijeđeni je Mirnes Kamerić, koji je smješten na Odjel intenzivne njege

Nova Željezara Zenica. Vehid Begunić

FENA

26.6.2026

Nakon jučerašnje eksplozije plina u pogonu Energetika, koja je u kompaniji Nova Željezara Zenica dogodila u 16:25 sati, danas je izvršen i uviđaj na mjestu koje je bilo samo osigurano - potvrdila je Feni portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Zbog sigurnosnih razloga, odnosno opasnosti od nove eksplozije, uviđaj je obavljen tek danas od 10:30 do 13:00 sati, a izvršili su ga sluzbenici Odsjeka kriminalisticke policije Policijske uprave I.

Uviđajem je rukovodio tužilac Kantonalnog tužilastva ZDK-a Adis Husić, po čijem nalogu su uviđajnim radnjama prisustvovali inspektor za zaštitu od požara MUP-a ZDK, zatim inspektor zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK i vještak mašinske struke za energetiku.

- Tužilac je izdao naredbu za vršenje potrebnih vještačenja vještaku mašinske struke za energetiku u cilju utvrđivanja uzroka nastanka navedene eksplozije. Službenici Odsjeka kriminalističke policije će poduzimati sve mjere i radnje po nalogu kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva ZDK, u cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka navedene eksplozije - istakla je Ekinović.

Podsjetimo, u eksploziji koja je izazvala požar, povrijeđene su tri osobe, od koje su dvije lakše.

Lakše povrede zadobili su M. M. iz Prijedora i N. A. iz Zenice, dok je M. K. iz Begovog Hana kod Žepča, rođen 1967. godine, tom prilikom zadobio teže povrede te je prevezen u Univerzitetski klinički centar Sarajevo.


Teže povrijeđeni je Mirnes Kamerić, koji je smješten na Odjel intenzivne njege.

# KCUS
# POŽAR
# EKSPLOZIJA
# UVIĐAJ
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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