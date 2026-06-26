Amidžić: Završili smo na sivoj listi zbog FBiH, tamo ne znaš jel vlasnik firme Miki Maus ili lider Al-Kaide

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić (SNSD) optužio je vlasti u Federaciji BiH da snose odgovornost za stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF).

U objavi na društvenoj mreži X naveo je da ključni problem predstavlja činjenica da u Federaciji BiH još nije uspostavljen Registar stvarnih vlasnika pravnih lica.

- Govoriti o sivoj listi kao običnom finansijskom pitanju potpuno je pogrešno. To je pitanje borbe protiv finansiranja terorizma i kredibiliteta države. Kada vas institucija Vijeća Evrope stavi na sivu listu, to znači da BiH nema dovoljno efikasne mehanizme za sprečavanje finansiranja terorizma – poručio je Amidžić.

U nastavku objave upotrijebio je provokativno poređenje, navodeći da se bez registra ne može znati da li je stvarni vlasnik neke firme "Miki Maus ili Saif al-Adel", jedan od vodećih ljudi terorističke organizacije Al-Kaida.

Ipak, stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu nije rezultat samo jednog problema. Osim nepostojanja registra u Federaciji BiH, među razlozima se navodi i neusvajanje pojedinih zakona na državnom nivou.

Riječ je, između ostalog, o izmjenama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Zakonu o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom.