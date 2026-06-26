Uk napravio potpuni haos: Odbio da Vlada KS produži radno vrijeme ugostitelja za SFF

Turistička sezona u Sarajevu je u punom jeku, a vrhunac se kao i svake godine očekuje tokom Sarajevo Film Festivala.

No, sudeći prema odluci premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka, ove godine bi sve moglo izgledati malo drugačije.

Naime, uoči svakog SFF-a Vlada Kantona Sarajevo donosila je odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području KS. To je omogućavalo turistima i svim posjetiocima SFF-a da osim u filmovima uživaju u odličnom noćnom provodu i festivalskim partijima koji se u Sarajevu održavaju faktički na svakom uglu.

Ali, Uk je ove godine odlučio da Vlada KS ne donosi ovu odluku.

Iako je ovakav prijedlog stigao pred Vladu KS, Uk je odbio da ga uvrsti u dnevni red uz obrazloženje da Vlada ne treba takve odluke da donosi - nego navodno svaka općina za sebe.

Time je Uk unio potpunu zbrku, jer za takvu odluku općinski načelnici moraju tražiti odobrenje općinskih vijeća.

Osim proceduralnih komplikacija koje je Uk unio svojom neshvatljivom odlukom, sad postoji rizik da će općinska vijeća donijeti različite odluke.

Posebno je to kritično kada su u pitanju općine Stari Grad i Centar koje su epicentar dešavanja za vrijeme SFF-a.

Sad postoji mogućnost da naprimjer ugostiteljski objekt koji je u Starom Gradu radi do 4 sata ujutro, dok neki koji se nalazi tik do njega, a pripada jurisdikciji Općine Centar ima kraće radne vrijeme!?

Zbog čega je Uk donio ovakvu odluku nije do kraja jasno, posebno kada se zna da već godinama unazad Vlada KS donosi uniformisanu odluku uoči svakog SFF-a.