Obilježavanje godišnjice zločina na Bikavcu u Višegradu

Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja, sutra će u Višegradu biti obilježene 34. godine od zločina koji je ostao upamćen kao "živa lomača". Tada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu.

Kako je to utvrđeno presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), pripadnici paravojne formacije koje je predvodio Milan Lukić žive su spalili oko 70 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima su uglavnom bile žene, djeca i starije osobe, u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavca.

Predsjednica Udruženja "Žena žrtva rata" iz Višegrada Bakira Hasečić podsjeća na ekshumaciju iz 2016. u kući Mehe Aljića kad su pored trotoara pronađene dvije ili tri kosti koje su bile izgorjele i iz kojih se nije mogao utvrditi DNK i čije su.

- Nažalost, do danas nije pronađena nijedna kost. Višegrad ćuti i jako mi je žao zbog toga - kaže Hasečić.

Prema njenim riječima, sve to jako utječe na porodice živo spaljenih posebno činjenica da je za taj zločin samo osuđen Milan Lukić iako se zna ko je još tu bio, a neki od njih se još nalaze u Višegradu.

Emza Fazlić iz Instituta za nestale BiH za Detektor je potvrdila da se na području Višegrada traga za još 467 osoba, dok su 453 osobe identifikovane.

Taj zločin je preživjela samo Zehra Turjačanin, koja je poslije svjedočila u MKSJ-u.

Zločin na Bikavcu počinjen je svega 13 dana nakon "žive lomače", u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. godine. Tada je u kući Adema Omeragića spaljeno oko 60 civila iz naselja Koritnik među kojima su također bili žene, djeca, uključujući i novorođenče te starije osobe.

Haški tribunal je osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, uključujući "žive lomače" u Pionirskoj ulici i na Bikavcu. U presudi je konstatovano da su srpske snage natjerale civile u Aljićevu kuću na Bikavcu, potom pucale u unutrašnjost te ubacile unutra ručne bombe i zapalile kuću, navodi Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).