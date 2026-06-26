Advokatica Emina Begić osuđena na pet godina zatvora

Kantonalni sud u Novom Travniku je donio pravosnažnu presudu kojom je advokaticu Eminu Begić iz Bugojna osudio na pet godina zatvora zbog zloupotrebe povjerenja. Istom presudom je njen brat općinski vijećnik Adnan Hozić osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu od pola godine zatvora koja neće biti izvršena ako u periodu od godine dana ne počini novo krivično djelo.

Na ovaj način je okončan sudski postupak koji je pokrenulo Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona (SBK) 2019. godine. Begić je optužena da je zloupotrijebila povjerenje osoba koje su joj se obratile za pravnu pomoć kod trgovanja nekretninama. Prisvojila je njihov novac u iznosu većem od milion maraka. Brat joj je u tome pomogao.

Novinari CIN-a su pratili ovaj slučaj i detalje donijeli u priči „Do miliona preko punomoći.“

Ovakva kazna za Begić znači i prestanak rada kao advokatice. Prema zakonu, advokatu osuđenom na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže danom pravosnažnosti osuđujuće presude prestaje pravo da obavlja advokatsku djelatnost.