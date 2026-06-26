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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Danas krenula linija Sarajevo - Ploče i odmah došlo do problema: Pokvarila se lokomotiva u Čapljini

Voz stigao u Ploče sa kašnjenjem od 30 minuta

Pokvarila se lokomotiva. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Mirela Pekušić

26.6.2026

Sezonski međunarodni putnički voz na relaciji Sarajevo – Ploče – Sarajevo jutros je počeo saobraćati, ali je prvi dan obilježen neplaniranim prekidom i tehničkim problemima.

Kako je iz Željeznica FBiH potvrđeno za "Avaz" došlo je do kvara lokomotive u Čapljini. 

- Međunarodni sezonski putnički voz Sarajevo - Ploče - Sarajevo, koji je jutros u 07:15h krenuo sa stanice Sarajevo, stigao je u Ploče sa kašnjenjem od 30 minuta.

Kašnjenje je u većoj mjeri uzrokovano privremeno uvedenim laganim vožnjama zbog visokih temperatura, kao preventivnom mjerom zbog mogućih deformacija kolosijeka usljed nepovoljnih vremenskih uslova.

Sam defekt lokomotive desio se u stanici Čapljina, koja je krajnja stanica do koje ŽFBiH voze voz. Odatle kompoziciju Talgo voza preuzima HŽ lokomotiva, tako da zbog samog defekta lokomotive nije bilo velikog zadržavanja putnika - naveli su.

# ŽELJEZNICE FBIH
# SARAJEVO - PLOČE
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