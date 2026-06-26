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SKANDALOZNE IZJAVE

Dodik: "Moramo ići do slobode, a ta sloboda se zove država Republika Srpska"

Poručio da želi statusno ojačati entitet prije nego što političku odgovornost prepusti mlađim generacijama

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

B. A.

26.6.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovo je izazvao reakcije izjavama u kojima je govorio o budućnosti ovog entiteta i ponovio stavove o njegovom statusu.

Gostujući na ATV-u, Dodik je rekao da mu je jedan od ključnih političkih ciljeva da "statusno ojača Republiku Srpsku", nakon čega bi, kako je naveo, vođenje prepustio mlađim generacijama.

- Meni je u interesu samo još ovo: da pokušam statusno da ojačam Republiku Srpsku, da prepustimo to novoj generaciji koja bolje razumije svijet nego ja, da oni nastave da upravljaju tim - rekao je Dodik.

Govoreći o budućnosti RS-a, dodao je da mlađe generacije imaju izražen patriotizam te ponovio svoje ranije stavove o slobodi i državnosti.

- Naš smisao slobode je održivost koja treba da dovede nas do slobode, a ona ne trpi tutore. Naša sloboda isključivo zavisi od toga da li imamo državu ili ne. Sloboda se zove država Republika Srpska - kazao je Dodik.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su pitanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i odnosa između državnog i entitetskog nivoa vlasti ponovo u fokusu političkih rasprava.

# CILJ
# SLOBODA
# RS
# MILORAD DODIK
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