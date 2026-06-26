Mještani Zalika izašli na teren zbog najave pretovara otpada

Više desetaka građana mostarskog naselja Zalik okupilo se danas na području Sjevernog logora, nezadovoljni najavama da bi se privremena lokacija za odlaganje, odnosno pretovar otpada, mogla smjestiti na području njihovog naselja.

Poziv građanima

Okupljanje je uslijedilo nakon poziva koji se tokom dana dijelio među građanima, a u kojem su stanovnici Zalika pozvali susjede i druge građane Mostara da im se pridruže u iskazivanju protivljenja takvom rješenju.

Na terenu su bili i pripadnici policije, dok su okupljeni građani razgovarali o daljnjim koracima i poručili kako ne žele da se odluke o lokacijama za pretovar otpada donose bez sudjelovanja lokalne zajednice.

- Pozivamo sve dobronamjerne građane Mostara da nam se danas u 17 sati pridruže na poligonu u Sjevernom logoru kako bismo zajedno iskazali prosvjed protiv odluke Gradske uprave Grada Mostara da se privremeno odlagalište otpada smjesti u Zalik, navedeno je ranije u pozivu koji se dijelio među građanima.

Stanovnici su pozvali i predstavnike Gradske uprave Grada Mostara, posebno gradske vijećnike, da dođu među građane i razgovaraju o mogućem rješenju.

- Pozivamo i odgovorne predstavnike Gradske uprave Grada Mostara, a posebno naše vijećnike, da nam se pridruže kako bismo zajednički pokušali pronaći prihvatljivo i održivo rješenje u interesu svih građana naselja Zalik i grada Mostara, stoji u pozivu.

Ozbiljna kriza

Mostar se posljednjih dana suočava s ozbiljnom krizom odvoza otpada nakon problema na deponiji Uborak. Zbog otežanog funkcioniranja sustava odvoza, gradske službe traže privremena rješenja za pretovar i daljnji transport otpada prema dogovorenim odlagalištima.

No, upravo izbor privremenih lokacija izaziva sve veće nezadovoljstvo građana u pojedinim dijelovima grada. Nakon ranijih reakcija mještana na drugim lokacijama, sada su se organizirali i stanovnici Zalika, poručujući kako ne žele da njihovo naselje postane privremena zona za odlaganje ili pretovar otpada bez jasnih jamstava, procedure i dogovora s građanima.

Okupljeni traže transparentne odluke, uključivanje lokalne zajednice i rješenje koje, kako ističu, neće ugroziti kvalitetu života stanovnika Zalika, ali ni dodatno produbiti krizu s otpadom u Mostaru.