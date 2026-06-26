Video / Saobraćajna nesreća na Stupu: Motociklista se zabio u putničko vozilo

U sarajevskom naselju Stup danas u 16:05 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i putničko motorno vozilo.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Jedna osoba trenutno se nalazi na propraćaju stepena povreda
Saobraćajna nesreća na Stupu. Dž. Kajević
U sarajevskom naselju Stup danas u 16:05 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i putničko motorno vozilo.
Kako je potvrđeno za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, jedno lice trenutno se nalazi na propraćaju stepena povreda.
Stepen zadobijenih povreda za sada nije poznat, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja i okončanja ljekarskih pregleda.
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