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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Saobraćajna nesreća na Stupu: Motociklista se zabio u putničko vozilo

Jedna osoba trenutno se nalazi na propraćaju stepena povreda

Saobraćajna nesreća na Stupu. Dž. Kajević

Džejna Kajević

26.6.2026

U sarajevskom naselju Stup danas u 16:05 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i putničko motorno vozilo.

Kako je potvrđeno za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, jedno lice trenutno se nalazi na propraćaju stepena povreda.

Stepen zadobijenih povreda za sada nije poznat, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja i okončanja ljekarskih pregleda.

# NESREĆA
# STUP
# MOTORISTA
# SARAJEVO
# MUP KS
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