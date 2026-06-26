Predstavnici Federalnog MUP-a održali stručnu obuku za matičare u Jablanici

Stručna obuka o statusnim pravima građana održana je u Jablanici a uspješno su je realizovali predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Medina Đapo, rukovodilac Sektora za pravne poslove, Sanja Limov-Matović i Muhamed Fetić, inspektori za matične knjige, lično ime i državljanstvo, saopćeno je iz navedenog federalnog ministarstva.

Obuka je upriličena u organizaciji Udruženja matičara Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Glavna tema bila je rješavanje praktičnih problema s kojima se matičari susreću u svakodnevnom radu, koji se odnose na direktnu primjenu tri ključna zakonska akta - Zakona o matičnim knjigama, Zakona o državljanstvu i Zakona o ličnom imenu Federacije BiH.

Obuci su prisustvovali uposlenici općina i gradova s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i predstavnici kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Svi učesnici izrazili su izuzetno zadovoljstvo realizovanom obukom istakavši njenu praktičnu vrijednost. S obzirom na odlične rezultate i važnost teme, predstavnici Udruženja matičara HNK-a predložili su kontinuirano održavanje ovakvih stručnih obuka i ubuduće radi maksimalne efikasnosti i pravne sigurnosti u ostvarivanju statusnih prava građana.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova izražava veliku zahvalnost za poziv Udruženju matičara HNK-a i naglašava punu podršku organizovanju ovakvih sastanaka i edukacija čiji cilj je kontinuirano unapređenje rada matičnih službi u općinama i gradovima širom Federacije BiH.