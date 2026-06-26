Pandurević: Rušenje najjače organizacije SDS-a znači i ugrožavanje pobjede Branka Blanuše

Predsjednica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević oglasila se nakon odgađanja sastanka Koordinacionog odbora Izborne jedinice 6 u Bijeljini, ističući da je upravo ona predložila odgađanje jer gradonačelnik Bijeljine nije mogao prisustvovati zbog tragedije koja se dogodila.

Pandurević je odbacila tvrdnje da je prenosila bilo kakve ultimatume gradonačelnika Ljubiše Petrovića, naglasivši da je iznijela isključivo svoj stav, ali i mišljenje većine prisutnih, da bi Petrović kao nosilac liste donio značajno veći broj glasova SDS-u.

- Ono što sam rekla jeste moje lično, a i većine prisutnih mišljenje, da bi bilo jako dobro da nosilac jedne liste bude Ljubiša Petrović, jer to nosi pet-šest hiljada glasova više za listu. Ljubiša Petrović niti je imao, niti sam prenosila bilo kakve njegove poruke i "ultimatume", niti sam ih mogla prenijeti, jer je posljednja stvar do koje mu je jučer bilo da se bavi listama. Jedino što sam rekla jeste ono što smo rekli i predsjedniku SDS-a Branku Blanuši kada je prije sedam dana posjetio Gradski odbor SDS-a Bijeljina, a to je da Bijeljina očekuje uvažavanje svojih rezultata, činjenice da nosi 50 posto glasova regije i 12 posto glasova čitave stranke, te da zaslužuje vodeće pozicije na listama - poručila je Pandurević.

Ona je potom postavila pitanje zbog čega se, kako tvrdi, vodi kampanja protiv bijeljinskog SDS-a, ističući da je riječ o organizaciji koja je ostvarila značajne izborne rezultate.

- Zašto nekom smetamo Milan, Jovica, Ljubiša, Želimir i ja, odgovor nađite sami. Rušiti najjaču organizaciju stranke i čovjeka sa najviše ličnih glasova u stranci, našeg gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića, nije ništa drugo do rušenje SDS-a i ugrožavanje pobjede Branka Blanuše - rekla je Pandurević.