Vlada KS: Nismo odbili produženje radnog vremena, ta nadležnost nije u našim rukama

Vlada Kantona Sarajevo reagovala je na navode pojedinih medija da je odbila produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, ističući da su takve tvrdnje netačne i da za donošenje takvih odluka nema zakonsku nadležnost.

Kako su saopćili, određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i javnih skupova uređeno je zakonom i isključiva je nadležnost općina, koje odluke donose putem općinskih vijeća.

Iz Vlade navode da su ranije održani koordinacijski sastanci s predstavnicima svih općina u Kantonu Sarajevo, na kojima su lokalne zajednice upoznate s važećim zakonskim propisima. Također, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove uputila je općinama i službeno obavještenje o njihovim nadležnostima.

Kao primjer dobre prakse izdvojene su općine Stari Grad i Hadžići, koje su već donijele odgovarajuće odluke u skladu sa zakonom.

- Tvrdnja da je Vlada Kantona Sarajevo ili premijer "odbio" produžiti radno vrijeme je netačna. Nije moguće odbiti postupanje po nadležnosti koja zakonski ne postoji - navodi se u saopćenju.

Vlada KS uputila je apel i ostalim općinama da bez odlaganja iskoriste zakonska ovlaštenja kako bi odgovorile potrebama građana, privrednika i turista.

U saopćenju je naglašeno i da Vlada nastavlja ulagati u razvoj turizma, kulture, sporta i drugih sadržaja, s ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za održavanje brojnih manifestacija tokom ljetne sezone.