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REAKCIJA

Vlada KS: Nismo odbili produženje radnog vremena, ta nadležnost nije u našim rukama

Iz Vlade poručili da odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata donose općine te pozvali lokalne vlasti da iskoriste zakonska ovlaštenja

Vlada KS. Vlada KS

B. A.

26.6.2026

Vlada Kantona Sarajevo reagovala je na navode pojedinih medija da je odbila produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, ističući da su takve tvrdnje netačne i da za donošenje takvih odluka nema zakonsku nadležnost.

Kako su saopćili, određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i javnih skupova uređeno je zakonom i isključiva je nadležnost općina, koje odluke donose putem općinskih vijeća.

Iz Vlade navode da su ranije održani koordinacijski sastanci s predstavnicima svih općina u Kantonu Sarajevo, na kojima su lokalne zajednice upoznate s važećim zakonskim propisima. Također, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove uputila je općinama i službeno obavještenje o njihovim nadležnostima.

Kao primjer dobre prakse izdvojene su općine Stari Grad i Hadžići, koje su već donijele odgovarajuće odluke u skladu sa zakonom.

- Tvrdnja da je Vlada Kantona Sarajevo ili premijer "odbio" produžiti radno vrijeme je netačna. Nije moguće odbiti postupanje po nadležnosti koja zakonski ne postoji - navodi se u saopćenju.

Vlada KS uputila je apel i ostalim općinama da bez odlaganja iskoriste zakonska ovlaštenja kako bi odgovorile potrebama građana, privrednika i turista.

U saopćenju je naglašeno i da Vlada nastavlja ulagati u razvoj turizma, kulture, sporta i drugih sadržaja, s ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za održavanje brojnih manifestacija tokom ljetne sezone.

# REAKCIJA
# UGOSTITELJSKI OBJEKTI
# VLADA KS
# NADLEŽNOSTI
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