Stari Grad produžava rad kafića, Novo Sarajevo najavljuje isti potez

Općine Stari Grad i Novo Sarajevo odlučile su izaći u susret navijačima povodom predstojeće historijske utakmice između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu.

Zbog velike vremenske razlike i kasnog termina odigravanja meča, općinske vlasti su pokrenule procedure kako bi se omogućilo javno praćenje utakmice do ranih jutarnjih sati.

Općina Stari Grad Sarajevo već je usvojila zvanični zaključak o privremenom produženju radnog vremena.

- Ova odluka se odnosi na privredne subjekte koji obavljaju djelatnosti iz oblasti ugostiteljstva, turizma, obrta, trgovine i srodnih djelatnosti - navodi se u saopćenju Općine.

Ugostiteljskim objektima na području ove općine odobren je rad do 5:00 sati ujutro tokom javnog gledanja utakmice.

Iz Općine Stari Grad naglašavaju da su tokom perioda produženog radnog vremena svi privredni subjekti obavezni strogo se pridržavati zakonskih i podzakonskih akata te u potpunosti poštovati javni red i mir.

Slična odluka priprema se i u Općini Novo Sarajevo. Iz ove lokalne samouprave potvrđeno je da će na sjednici Općinskog vijeća, zakazanoj za utorak, 30. juna 2026. godine, po hitnom postupku biti predloženo donošenje odluke o produženju radnog vremena.

Prijedlog predviđa produženje rada ugostiteljskih objekata u noći između 1. i 2. jula 2026. godine, u vrijeme kada Zmajevi igraju protiv SAD-a.

O konačnom usvajanju odluke i tačnim detaljima javnost u Novom Sarajevu bit će informisana nakon završetka sjednice Općinskog vijeća.