U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Zaslužen uspjeh Zmajeva

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Zaslužen uspjeh Zmajeva.

Ovo je otprilike i bio neki priželjkivani scenario. Momci su ponovo, pored neospornog kvaliteta, pokazali i ogroman karakter, što je po meni i presudilo. Kada tim ima karakter, onda uvijek dođete u situaciju da neki igrač iskoči na nekoj utakmici - rekao je Milošević za "Dnevni avaz".

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