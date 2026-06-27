Sunčano i veoma toplo u BiH: U pojedinim dijelovima zemlje i do 38 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni celzijusa, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepena celzijusa.

U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana sa malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena celzijusa.

Slično kao i proteklog dana, opšta slika će biti loša u cijeloj zemlji. Dugotrajni period visokih temperatura i sparno vrijeme uz manjak svježine tokom noći, mogli bi praviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, meteoropata, starijih osoba, trudnica i djece. Preporučljivo je pratiti izvještaje prognoznih i savjetodavnih službi, provoditi samo neophodne aktivnosti pretežno u jutarnjim satima, laganije se odijevati, ne pretjerivati sa izlaganjem suncu s obzirom da su vrijednosti UV indeksa visoke. Učesnici u saobraćaju trebaju biti oprezniji.