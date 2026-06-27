Semafor oboren još 20. juna, novog i dalje nema: Građani Alipašinog polja ulicu prelaze na ličnu odgovornost

Incident se dogodio 20. juna, a signalizacija do danas nije vraćena u funkciju.

Riječ je o lokaciji koju građani već duže vrijeme navode kao jednu od problematičnih kada je riječ o sigurnosti saobraćaja. Na ovoj raskrsnici i ranije su se događale saobraćajne nezgode, a zbog učestalih incidenata organizirani su i protesti stanovnika koji su tražili dodatne mjere zaštite i sigurnije uslove za pješake.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je u međuvremenu počela i rekonstrukcija ulice, zbog čega je saobraćaj dodatno opterećen, a kretanje pješaka otežano.

Bez semaforske regulacije, prelazak preko raskrsnice za mnoge predstavlja svakodnevni rizik, posebno u periodima pojačanog saobraćaja.

Građani upozoravaju da privremena rješenja nisu dovoljna i da se sigurnost ne može svesti na pretpostavku da će vozači usporiti ili da će se pješaci sami snaći.

Posebno zabrinjava činjenica da se radi o raskrsnici koja je i ranije bila predmet upozorenja i javnog nezadovoljstva. Ako je problem već bio prepoznat, onda se s pravom postavlja pitanje zašto nakon obaranja semafora nije uslijedila brža reakcija i privremeno osiguranje prelaza do postavljanja nove signalizacije.

Dok traje rekonstrukcija i prolaze dani bez jasnog odgovora nadležnih, građani ostaju prepušteni oprezu i procjeni u saobraćaju koji greške ne oprašta.

Pitanje više nije samo kada će novi semafor biti postavljen, nego zašto je uopšte dozvoljeno da raskrsnica poznata po problemima toliko dugo ostane bez osnovne zaštite.