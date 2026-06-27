Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TOPLOTNI VAL

Izdato narandžasto upozorenje do 30. juna, dnevna temperatura do 40 stepeni

Građanima se savjetuje oprez u najtoplijem dijelu dana, posebno starijim osobama, djeci i hroničnim bolesnicima

Visoke temperature narednih dana mogle bi ozbiljno ugroziti zdravlje najosjetljivijih kategorija stanovništva. Anadolija

FENA

27.6.2026

Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato od 27. do 30. juna, u periodu od 11 do 17 sati.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni.

- Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama - navodi se u preporukama Svjetska meteorološka organizacija (WMO). 

# FHMZ
# TOPLOTNI VAL
# NARANDŽASTO UPOZORENJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.