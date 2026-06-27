Izdato narandžasto upozorenje do 30. juna, dnevna temperatura do 40 stepeni

Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato od 27. do 30. juna, u periodu od 11 do 17 sati.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni.

- Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama - navodi se u preporukama Svjetska meteorološka organizacija (WMO).