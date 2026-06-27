Konjanici iz Karaule više od pet stoljeća čuvaju tradiciju odlaska na Ajvatovicu. Za stanovnike tog sela kod Travnika to je poseban događaj za koji se s posebnom pažnjom pripremaju, i konjanici i njihovi konji.

Više desetina njih jutros je, planinskim putem, krenulo prema Donjem Vakufu. Tamo će učestvovati u svečanom defileu.

Uz mnogobrojne džematlije i mještane, konjanike je ispratio i glavni imam Medžlisa Travnik Edin-ef. Memić.

- Ajvatovica i vaš pohod nas podsjeća na važnost dove. Uči se na početku, tokom trajanja i na kraju nekog posla - podsjetio je efendija Memić.