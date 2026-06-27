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POHOD

Svečani ispraćaj u Karau­li: Konjanici čuvaju tradiciju staru više od 500 godina

Uz mnogobrojne džematlije i mještane, konjanike je ispratio i glavni imam Medžlisa Travnik Edin-ef. Memić

Konjanici i njihovi konji. FENA

FENA

27.6.2026

Konjanici iz Karaule više od pet stoljeća čuvaju tradiciju odlaska na Ajvatovicu. Za stanovnike tog sela kod Travnika to je poseban događaj za koji se s posebnom pažnjom pripremaju, i konjanici i njihovi konji.

Više desetina njih jutros je, planinskim putem, krenulo prema Donjem Vakufu. Tamo će učestvovati u svečanom defileu.

Uz mnogobrojne džematlije i mještane, konjanike je ispratio i glavni imam Medžlisa Travnik Edin-ef. Memić.

- Ajvatovica i vaš pohod nas podsjeća na važnost dove. Uči se na početku, tokom trajanja i na kraju nekog posla - podsjetio je efendija Memić.

Mladi konjanici čuvaju tradiciju. FENA

Predsjednik Organizacionog odbora Emir Pajić osvrnuo se na vrijednosti koje stoljećima okupljaju vjernike na toj manifestaciji.

- Mi smo na putu dobra, spominjanja i veličanja Allaha, dž.š. Ajvatovica i njen kontinuitet od 516 godina govori o vrijednostima, ustrajnosti i fokusu jednog naroda - kazao je Pajić.

Tokom ispraćaja, prošlogodišnji bajraktar Senad Pajić predao je bajrak Fadilu Haliloviću, koji će ove godine predstavljati njegovu simboliku i značenje.

Prema protokolu te manifestacije, svečani defile konjanika planiran je za danas u 17.30 sati u Donjem Vakufu. Konjanicima će se, tom prilikom, pridružiti vojni orkestar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i turski vojni orkestar "Mehter". Prozivka konjanika i bajraktara bit će održana u nedjelju od 07.30 u Pruscu, javlja MINA. 

# TRAVNIK
# AJVATOVICA
# KONJANICI
# EDIN EF. MEMIĆ
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