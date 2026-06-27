Muhamed Kahrimanović u programu najgledanije američke TV kuće: S rukom kao čekić za 30 sekundi polomio 31 bejzbol palicu

- Tokom showa Ginisov rekord sam ostvario za samo 30 sekundi, na način da sam rukom polomio 31 bejzbol palicu. Ukupno sam do sada oborio više od 80 svjetskih rekorda, od kojih je više od 30 upisano u Ginisovu knjigu – kaže Kahrimanović za “Avaz”.

Američki NBC, vodeća komercijalna televizijska mreža, emitirala je snimak nastupa Bosanca Muhameda Kahrimanovića u najgledanijem programu u svijetu “America's Got Talent”, tokom kojeg je oborio još jedan Ginisov rekord. Zbog nesvakidašnje vještine i snage u rukama, Kahrimanović je poznat pod nadimkom Hammerhand, ili čovjek s rukom kao čekić.

Najavljivao je oproštaj, ali mu ni u 67. godini života organizatori najgledanijih show programa ne daju da ide u zasluženu penziju. Jedan od najjačih ljudi i najtraženijih perfomera u svijetu, čija ruka pri kontaktu generira silu od čak dvije tone, razbijao je palice, kokosove orahe, limenke, kamen, ciglu, dasku i druge predmete koji bi mu došli pod ruku. Na učešće u “Američkom Super Talentu”, a gostovao je dva puta, posebno je ponosan.

- Veoma sam iznenađen reakcijama koje stižu od trenutka emitovanja nastupa na NBC. Iz cijelog svijeta dolaze poruke i čestitke. Znači mi to mnogo, jer iza svega stoji Guinnes Redakcija iz Londona, koja je bila uz mene i pratila cijeli tok obaranja rekorda, od kontrole bejzbol palica do konačnog rezultata i dodjele certifikata – dodaje Kahrimanović.

S ovim nastupom Hammerhand se plasirao u polufinale, koje će biti održano u avgustu.