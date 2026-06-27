Počela velika ljetna priča u Hadžićima: Defileom otvoreno Hadžićko ljeto 2026

Hadžići su sinoć svečano otvorili manifestaciju Hadžićko ljeto 2026, čime je i zvanično počela velika ljetna priča u ovoj općini. Otvaranje je obilježio svečani defile kroz ulice Hadžića, u kojem su učestvovali sportski klubovi, kulturno-umjetnička društva, udruženja i brojni građani, koji su svojim prisustvom dali posebnu atmosferu početku manifestacije. Svečani defile Nakon defilea, na stadionu FK Radnik Hadžići odigrana je tradicionalna revijalna utakmica „Debeli – Mršavi“, koja već više od četiri decenije predstavlja jedan od prepoznatljivih simbola otvaranja Hadžićkog ljeta.

Direktor JU KSIRC Hadžići, Ilijas Kovačević, za "Avaz" je istakao da je ovogodišnje otvaranje proteklo u izuzetno dobroj atmosferi i uz veliki odziv građana. - Najveći iskorak ove godine jeste obim manifestacije. Program se realizuje na više od 15 lokacija, uključuje preko 50 aktivnosti i organizuje se u saradnji sa velikim brojem sportskih klubova, kulturnih društava, udruženja i partnera. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo uspjeli objediniti sport, kulturu, zabavu i turističke sadržaje u jednu veliku ljetnu priču koja obuhvata cijelu općinu - kazao je Kovačević za "Avaz".

Kovačević: Hadžićko ljeto otvoreno u sjajnoj atmosferi i uz veliki odziv građana . Alfa TV Kovačević: Hadžićko ljeto otvoreno u sjajnoj atmosferi i uz veliki odziv građana . Alfa TV