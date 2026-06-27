Počela velika ljetna priča u Hadžićima: Defileom otvoreno Hadžićko ljeto 2026

Hadžići su sinoć svečano otvorili manifestaciju Hadžićko ljeto 2026, čime je i zvanično počela velika ljetna priča u ovoj općini.
Otvaranje je obilježio svečani defile kroz ulice Hadžića, u kojem su učestvovali sportski klubovi, kulturno-umjetnička društva, udruženja i brojni građani, koji su svojim prisustvom dali posebnu atmosferu početku manifestacije.
Svečani defile
Nakon defilea, na stadionu FK Radnik Hadžići odigrana je tradicionalna revijalna utakmica „Debeli – Mršavi“, koja već više od četiri decenije predstavlja jedan od prepoznatljivih simbola otvaranja Hadžićkog ljeta.
Direktor JU KSIRC Hadžići, Ilijas Kovačević, za "Avaz" je istakao da je ovogodišnje otvaranje proteklo u izuzetno dobroj atmosferi i uz veliki odziv građana.
- Najveći iskorak ove godine jeste obim manifestacije. Program se realizuje na više od 15 lokacija, uključuje preko 50 aktivnosti i organizuje se u saradnji sa velikim brojem sportskih klubova, kulturnih društava, udruženja i partnera. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo uspjeli objediniti sport, kulturu, zabavu i turističke sadržaje u jednu veliku ljetnu priču koja obuhvata cijelu općinu - kazao je Kovačević za "Avaz".
Kovačević je naglasio da manifestacija ove godine donosi još bogatiji i raznovrsniji program u odnosu na ranije godine.
- Manifestacija traje od 26. juna do 9. augusta, odnosno ukupno 45 dana. Tokom tog perioda realizovat će se više od 50 različitih sadržaja na preko 15 lokacija u Hadžićima, Pazariću, Tarčinu i na drugim lokalitetima naše općine- kazao je.
Bogat program
Tokom trajanja manifestacije građane očekuje bogat program kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja namijenjenih svim generacijama, uz koncerte, turnire, dječije programe, pozorišne predstave i brojne druge aktivnosti.
- Pripremili smo kulturne, sportske, zabavne i porodične sadržaje, koncerte, folklorne večeri, pozorišne predstave, dječije radionice, sportske turnire, utrke, planinarske aktivnosti, festivale i mnoge druge događaje. Naš cilj je bio da svaka generacija pronađe nešto za sebe i da tokom cijelog ljeta Hadžići budu mjesto susreta, druženja i kvalitetnog sadržaja- kazao je Kovačević za "Avaz".
Organizatori poručuju da je cilj da Hadžići tokom cijelog ljeta budu mjesto susreta, druženja i kvalitetnog sadržaja za sve građane.