Na ovogodišnjem Maršu mira očekuje se oko 7.000 učesnika

Hiljade ljudi iz cijelog svijeta, različitih nacionalnosti, etničkih i vjerskih pripadnosti, i ove godine učestvovat će u Maršu mira od Nezuka do Potočara, trodnevnom pješačkom pohodu kojim se odaje počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolini.

Pripreme za ovogodišnji pohod

Predsjednik Pododbora Marš mira Suljo Čakanović kazao je za Fenu da pripreme za ovogodišnji pohod teku planiranom dinamikom te da će sve biti spremno za polazak učesnika 8. jula iz Nezuka prema Potočarima.

- Blizu je četiri hiljade prijavljenih učesnika, a očekujemo da će ih ukupno biti oko sedam hiljada. Sva logistička podrška je spremna - istakao je Čakanović.

Prema njegovim riječima, poseban izazov bilo je uređenje staze na lokalitetu Buljim, gdje je zbog nepristupačnog terena bilo potrebno ručno ukloniti prepreke.

- Oružane snage Bosne i Hercegovine osiguravaju šatorski smještaj u kampovima duž cijele trase, dok će učesnici trebati obezbijediti podmetače i pokrivače. Spremne su i medicinske ekipe, volonteri, gorske službe spašavanja, helikopterska podrška, kao i Federalna uprava Civilne zaštite koja pruža pomoć u različitim segmentima organizacije. Učesnicima se preporučuje da ponesu slojevitu odjeću, jer vremenski uslovi tokom pohoda mogu biti promjenjivi. U svim kampovima večera će biti podijeljena u 18 sati, a na određenim lokacijama bit će organizovani historijski časovi – kazao je Čakanović.

Trasa duga oko 100 kilometara

Marš mira prolazi trasom dugom oko 100 kilometara, kojom su u julu 1995. godine Srebreničani pokušavali doći do slobodne teritorije nakon pada Srebrenice.

Marš mira održava se u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i predstavlja jedno od najznačajnijih sadržaja kojim se odaje počast nedužnim žrtvama i podsjeća na stravične zločine.