Video / Srebrenička majka Šuhra Malić: Učim dove za naše igrače, neka se čuje ime moje Bosne svuda po svijetu

Uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi, pratio se u svakom uglu države.

Tako je i bilo i tokom tri utakmice grupne faze u Domu za starija lica "Hatidža Mehmedović" u Potočarima kod Srebrenice.

Dva sina

Najglasnija u navijanju bila je majka Šuhra Malić. Iako na pragu 91. godine, Šuhra Malić i danas plete vunene čarape, dobro čuje i razborito govori.

- Sve su žene bile kod mene u sobi kad smo pobijedili ovu utakmicu (protiv Katara, 3:1, op.a.) - govori Šuhra Malić.

Ovo vrijeme godine je posebno teško. Bliži se 11. juli, datum godišnjice genocida u Srebrenici. Dženaza. Majka Šuhra je izgubila dva sina, Suada i Fuada.

Pobijeni su joj dvojica braće te bratić Mirsad Muharemović, čiji ostaci nikada nisu pronađeni.

- Lijepo nam je ovdje. Čisto, uredno. Nisam ni zamišljala ovakvu starost da ću imati - hvali uslove u ovom Domu.

Prisjetila se života prije agresije na RBiH.

- Ja sam kćerku i četiri sina odgojila. Dva su mi ubijena. A znaš li ti kakva je borba bila za ovaj Memorijalni centar? E, to je bilo i trebalo istjerat' i izborit' se da bude na mjestu na kojem je sad. Mi smo tražili da bode desno oko kad se ide u Srebrenicu, a kad se vraća iz Srebrenice da bode lijevo. Oni su to htjeli iza šume sakriti da niko ne vidi - prisjeća se majka Šuhra Malić.

Yasin šehidima

Ipak u ovim teškim danima koji slijede, dušu joj je razgalila pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine.

- Proučim Yasin šehidima i zamolim Boga dragog. Dragi moji igrači, da vam dragi Allah dadne da budete napredni i da pobijedite. Šehidima ja učim Yasin i poklanjam Fatihu od igrača i dovim "Dragi moji šehidi pomozite mi mojim igračima, moje Bosne. Neka se čuje Bosna svuda po svijetu" - kaže na kraju Šuhra Malić.

Fotografija obišla svijet

Fotografija srebreničke majke Šuhre Malić je obišla svijet. Fotografija koja je punila izložbe i naslovnice svih svjetskih portala je nastala tokom postavljanja spomen-obilježja 2002. godine u Potočarima. Autor fotografije je Almin Zrno, a ulje na platnu je obradio velikan bh. slikarstva Safet Zec.

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