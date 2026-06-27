Video / Srebrenička majka Šuhra Malić: Učim dove za naše igrače, neka se čuje ime moje Bosne svuda po svijetu

Uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi, pratio se u svakom uglu države.
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
"AVAZ" U POSJETI
Sve su žene bile kod mene u sobi kad smo pobijedili ovu utakmicu (protiv Katara, 3:1, op.a.)
Šuhra Malić starost provodi u Domu za starije "Hatidža Mehmedović". Avaz
Uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi, pratio se u svakom uglu države.
Tako je i bilo i tokom tri utakmice grupne faze u Domu za starija lica "Hatidža Mehmedović" u Potočarima kod Srebrenice.
Najglasnija u navijanju bila je majka Šuhra Malić. Iako na pragu 91. godine, Šuhra Malić i danas plete vunene čarape, dobro čuje i razborito govori.
- Sve su žene bile kod mene u sobi kad smo pobijedili ovu utakmicu (protiv Katara, 3:1, op.a.) - govori Šuhra Malić.
Ovo vrijeme godine je posebno teško. Bliži se 11. juli, datum godišnjice genocida u Srebrenici. Dženaza. Majka Šuhra je izgubila dva sina, Suada i Fuada.
Pobijeni su joj dvojica braće te bratić Mirsad Muharemović, čiji ostaci nikada nisu pronađeni.
- Lijepo nam je ovdje. Čisto, uredno. Nisam ni zamišljala ovakvu starost da ću imati - hvali uslove u ovom Domu.
Prisjetila se života prije agresije na RBiH.
- Ja sam kćerku i četiri sina odgojila. Dva su mi ubijena. A znaš li ti kakva je borba bila za ovaj Memorijalni centar? E, to je bilo i trebalo istjerat' i izborit' se da bude na mjestu na kojem je sad. Mi smo tražili da bode desno oko kad se ide u Srebrenicu, a kad se vraća iz Srebrenice da bode lijevo. Oni su to htjeli iza šume sakriti da niko ne vidi - prisjeća se majka Šuhra Malić.
Ipak u ovim teškim danima koji slijede, dušu joj je razgalila pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine.
- Proučim Yasin šehidima i zamolim Boga dragog. Dragi moji igrači, da vam dragi Allah dadne da budete napredni i da pobijedite. Šehidima ja učim Yasin i poklanjam Fatihu od igrača i dovim "Dragi moji šehidi pomozite mi mojim igračima, moje Bosne. Neka se čuje Bosna svuda po svijetu" - kaže na kraju Šuhra Malić.
Fotografija srebreničke majke Šuhre Malić je obišla svijet. Fotografija koja je punila izložbe i naslovnice svih svjetskih portala je nastala tokom postavljanja spomen-obilježja 2002. godine u Potočarima. Autor fotografije je Almin Zrno, a ulje na platnu je obradio velikan bh. slikarstva Safet Zec.
ZAJEDNO ZA OBNOVU ŠUMA
KLAĐENJE U METAVERZUMU
TRI OSOBE POVRIJEĐENE