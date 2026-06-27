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SJEĆANJE

Obilježena 34. godišnjica "žive lomače" Bikavac: U kući Mehe Aljića zapaljeno je više od 70 civila

Tužnu kolonu, koja decenijama traži istinu o lokaciji s posmrtnim ostacima žrtava i danas je predvodio Esad Tufekčić

Polaganje cvijeća ispred obnovljene kuće na Bikavcu u Višegradu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Z. V.

27.6.2026

Polaganjem cvijeća ispred obnovljene kuće na Bikavcu u Višegradu je danas obilježena 34. godišnjica jednog od najužasnijih ratnih zločina u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. 27 juna 1992. u kuću Mehe Aljića pripadnici VRS predvođeni doživotnim osuđenikom Milanom Lukićem zatočili su više od 70 civila, a potom ih žive zapalili. 

Samo 13 dana ranije u Pionirskoj ulici u Višegradu također je zapaljeno oko 70 žena i djece, među kojima i beba od dva dana. Među žrtvama su uglavnom bile žene, djeca i starije osobe.

Tužnu kolonu, koja decenijama traži istinu o lokaciji s posmrtnim ostacima žrtava i danas je predvodio Esad Tufekčić, Višegrađanin kojem je na Bikavcu zapaljena kompletna porodica. Njegovih dvoje djece - Ensar i Elma imali su samo dvije, odnosno pet godina.

Višegrađani do danas ne otkrivaju lokaciju na koju su nakon zločina odvezene kosti žrtava, zajedno s ostacima kuće.

Živu lomaču Bikavac preživjela je samo Zehra Turjačanin, koja se s teškim opekotinama i ranjena gelerima ručne bombe u posljednjim trenucima uspjela spasiti.

# ŽIVA LOMAČA
# BIKAVAC
# GODIŠNJICA
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