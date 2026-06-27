Policija završila istragu: Šta slijedi za Anju Ljubojević nakon nesreće u Trnu

Policijska uprava Banja Luka završila je istragu protiv bivše potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske Anje Ljubojević, saznaje Srpskainfo.

Prema informacijama Srpskainfo, nakon završenih vještačenja Osnovnom sudu u Banjoj Luci upućen je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Kako se navodi, Ljubojević je početkom juna imala saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša, kada je oštećen službeni automobil “audi A3”.

Nakon nesreće je, prema ranijim navodima, izjavila da snosi odgovornost i da je u trenutku nezgode koristila telefon, te da je prethodno bila na okupljanju gdje je konzumirala alkohol.

Podsjećamo, nakon ovog događaja podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske.