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PODNIJELA OSTAVKU

Policija završila istragu: Šta slijedi za Anju Ljubojević nakon nesreće u Trnu

Policija u Banjoj Luci završila je istragu i Osnovnom sudu dostavila zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Anje Ljubojević

Sud odlučuje o prekršajnom postupku protiv Anje Ljubojević nakon nesreće u Trnu. Dejan Rakita / PIXSELL

I. Š.

27.6.2026

Policijska uprava Banja Luka završila je istragu protiv bivše potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske Anje Ljubojević, saznaje Srpskainfo.

Prema informacijama Srpskainfo, nakon završenih vještačenja Osnovnom sudu u Banjoj Luci upućen je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Kako se navodi, Ljubojević je početkom juna imala saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša, kada je oštećen službeni automobil “audi A3”.

Nakon nesreće je, prema ranijim navodima, izjavila da snosi odgovornost i da je u trenutku nezgode koristila telefon, te da je prethodno bila na okupljanju gdje je konzumirala alkohol.

Podsjećamo, nakon ovog događaja podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

# TRN
# BANJA LUKA
# ANJA LJUBOJEVIĆ
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