Izetbegović: Nesposobna Trojka je završila 90 posto izborne kampanje SDA

U Sarajevu je održana završna konferencija Kantonalne organizacije Stranke demokratske akcije Sarajevo „SDA Odgovor”, na kojoj se obratio i predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Izetbegović je u uvodu obraćanja podsjetio na stotine tribina održanih u ovom ciklusu, na kojima su precizno definisani problemi, ali i odgovora na te probleme.

- SDA to radi već 36 godina. Imali smo odgovore na komunističko jednoumlje, na neravnopravnost Bošnjaka, raspad Jugoslavije, užasnu agresiju, etnička čišćenja, odbranu opkoljene zemlje, embargo, a zatim na odbranu porušene države koja je bila opterećena i tranzicijom iz komunizma u kapitalizam. Nosili smo se sa Dejtonskim mirovnim sporazumom kojeg s pravom nazivaju luđačkom košuljom. Imali smo državu sa dvije obavještajne službe, dvije vojske, dvije granične policije... Suočavali smo se sa otporima, nedostatkom radnih mjesta. Onda je uslijedio zamor međunarodne zajednice. Počeli su da dižu ruke od nas. Došla je rastuća islamofobija, a onda su nas pogodile poplave, pandemija. Sve je praćeno specijalnim ratom protiv Bošnjaka – podsjetio je Izetbegović.

Sada, dodao je, živimo udar na etablirani globalni sistem vrijednosti i rađanje novog svijeta u kojem veliki koriste brutalnu silu i zanemaruju male.

- SDA je permanentno smetala nekome jer je bila otpor nečemu. Podjeli zemlje, ponižavanju Bošnjaka, preuzimanju vlasti. Tu su našli interes i srpski i hrvatski nacionalisti, i bošnjački pohlepni kadrovi koji su u tome vidjeli svoju sreću i koji su na kraju krajeva pristali da ih Dodik i Čović uvedu u vlast. I onda te silne laži i novci za njihovo distribuiranje u jednom momentu zbune dobre ljude. Radili su to za sebe, iz sebičnih i destruktivnih razloga. Ne dajte da vam stvaraju kompleks da smo za nešto krivi, da smo loši. Nije istina. Ova zemlja neće na zelenu granu ako se ova stranka ne vrati – poručio je Izetbegović.

Izetbegović je istaknuo da je SDA u proteklom periodu radila na dva kolosjeka – kratkoročnom planu i dugoročnoj viziji, koja je prezentirana na godišnjici osnivanja SDA u maju ove godine.

- Kratkoročni dio su naredna četiri mjeseca, pred izbore, a onda i naredne četiri godine. Trojka je završila 90 posto posla za našu kampanju. Narod ih je prepoznao. Vide gdje su nas doveli, u neizvjesnost, do poniženja, potonuća. U principu je Trojka puno pričala i obećavala. Mi smo radili – kazao je Izetbegović.

Cilj SDA je, dodao je, historijski rezultat SDA na narednim Općim izborima, a naredne četiri godine su zaustavljanje pada u prve dvije godine mandata, te snažan napredak u nastavku.