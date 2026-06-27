Dva Air Tractora gase požar u blizini naselja kod Ljubuškog

Na brdu Jasenica kod Ljubuškog, u blizini naseljenih mjesta Zvirići i Stubica, aktivan je požar otvorenog prostora koji gase i dva Air Tractora.

Kako su u subotu izvijestili iz Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, na teško nepristupačnom terenu gori gusta smrekova šuma trava i nisko raslinje.

Na terenu su ljubuški vatrogasci kojima u gašenju pomaže DVD Trebižat.

Odobrena je i zračna pomoć gašenja šumskog požara Air Tractorima, te od 09.45 sati djeluju dva Air Tractora koji su dosad imali četiri preleta.