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PATRIOTIZAM NA DJELU

Brojni građani za svaki gol BiH protiv Katara pozivali humanitarni broj: Prikupljeno preko 23 hiljade maraka

Humanost uz navijanje inicijativa za Zmajeve pretvorila golove u pomoć građanima BiH

Navijačka inicijativa pretvorila golove Zmajeva u humanitarne pozive za pomoć građanima BiH. FOTO: DIRK WAEM/PIXSELL

Piše: Mirela Pekušić

27.6.2026

Uoči utakmice BiH protiv Katara na društvenim mrežama se pojavila incijativa da se za svaki gol naše repretentacije pozove humanitarni broj Udruženja "Pomozi.ba".

Iz "Pomozi.ba" za "Avaz" su kazali da je u srijedu i četvrtak bilo 11.583 poziva čime je sakupljeno 23.166 KM.

- Ovo je više nego inače. Obično bude oko hiljadu poziva dnevno, ali naglašavam da to varira. Ne možemo sa sigurnošću reći koliko ljudi je pozvalo zbog ovih objava na društvenim mrežama, ali u svakom slučaju inicijativa je bila uspješna - kazala je za "Avaz" Maja Arslanagić, glasnogovornica Udruženja.

Dakle, nakon pobjede Zmajeva 3:1, osim što se slavilo se na ulicama širom bh. gradova, mnogi su proslavili i pozivom na 17001 i na taj način, pomažući onima kojima je pomoć potrebna, iskazali patriotizam i ljubav prema reprezentaciji i domovini.

# ZMAJEVI
# HUMANITARNI BROJ
# POMOZI.BA
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