Suljo Čakanović o ovogodišnjem Maršu mira za "Avaz": Mladi daju nadu da će sjećanje opstati kad nas ne bude

- Pripreme teku ustaljenom dinamikom. Sve ono što je trebalo do sada da se dogodi, mi smo uradili. Do 7. jula to će biti sve gotovo, utegnuto na najbolji mogući način - rekao je Čakanović.

Na početku razgovora Čakanović je istakao da su pripreme u završnoj fazi.

Pripreme za ovogodišnji Marš mira, kojim će biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, odvijaju se planiranom dinamikom, a organizatori očekuju više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta. U razgovoru za Avaz TV predsjednik Pododbora za Marš mira Nezuk-Potočari 2026. Suljo Čakanović govorio je o organizaciji ovogodišnjeg pohoda, sve većem interesovanju mladih, ali i značaju očuvanja kulture sjećanja.

Posljednje pripreme

Dodao je da se trenutno radi na najzahtjevnijim dijelovima trase, posebno na području Budima i Budimskog potoka, gdje se staza uređuje ručno kako bi bila sigurna za prolazak svih učesnika.

Govoreći o interesovanju za ovogodišnji Marš mira, kazao je da je do sada prijavljeno oko 3.600 učesnika, ali da se najveći broj prijava očekuje u posljednjim danima pred početak manifestacije.

- Ove godine očekujem više od šest hiljada učesnika - naglasio je.

Istakao je da prijavljeni i neprijavljeni učesnici imaju potpuno isti tretman.

- Mi ne pravimo nikakvu razliku. Sva logistička podrška koju imaju prijavljeni očekuje i one koji nisu prijavljeni. Volimo da se ljudi prijave zbog organizacije, ali svi su ravnopravni učesnici Marša mira – istakao je.

Čakanović je detaljno govorio i o složenoj organizaciji, naglašavajući da je cijela trasa od Nezuka do Potočara pokrivena medicinskim ekipama, Crvenim križem, Gorskom službom spašavanja, Civilnom zaštitom i drugim službama.

Sve više mladih

Posebno ga raduje sve veći broj mladih koji učestvuju u Maršu mira. Podsjetio je da je prošlogodišnji pohod nazvao "najmlađim Maršem mira" jer su većinu učesnika činili mladi ljudi, a ove godine očekuje još veći broj učenika i studenata.

Kako kaže, upravo je to najveća garancija da će sjećanje na genocid ostati sačuvano i u budućnosti.

- Jedan od glavnih ciljeva Marša mira jeste da ostane trajna kategorija do Sudnjeg dana. Ovaj broj mladih daje nam nadu da će to tako i biti – dodao je.

Čakanović je pozvao sve zainteresovane da se prijave za ovogodišnji Marš mira do 5. jula, ističući da program počinje 7. jula u Nezuku, dok pohod kreće dan kasnije. Naglasio je da će i oni koji se ne prijave unaprijed moći ravnopravno učestvovati, poručivši da Marš mira predstavlja put sjećanja i očuvanja istine o genocidu za buduće generacije.

Spašavanje ranjenih

Kao mladi zdravstveni radnik pružao je pomoć ranjenicima tokom proboja iz Srebrenice u julu 1995. godine. Ispričao je da se sjeća svakog detalja i da su mu upravo ljudi kojima je pomagao davali snagu da izdrži.

- Imao sam pune ruke posla. Ako sam bar jednog spasio, dobro je – kazao je.