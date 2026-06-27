Duge kolone vozila na graničnom prijelazu prema Crnoj Gori

Na graničnom prijelazu Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Gradina i Brod kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza (na ulazu u RH). Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada, nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.