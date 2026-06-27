Meteorolog amater Alen Jusufović za “Avaz”: Nakon temperaturnih rekorda dolazi promjena vremena pljuskovi, led i oluje

Do 30. juna u BiH je na snazi narandžasti meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura zraka, koje u pojedinim dijelovima zemlje dostižu i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozorili su na zdravstvene rizike zbog visokih temperatura, posebno za starije osobe i djecu. Meteorolog amater Alen Jusufović kaže da ćemo toplotnom valu biti izloženi narednih nekoliko dana.

- Pred nama su još 3 do 4 dana vrlo izraženih vrućina, uz mogućnost obaranja ponekog temperaturnog rekorda, nakon čega nam početkom jula stiže dugo očekivano osvježenje, praćeno kišom, grmljavinskim pljuskovima i lokalno jakim olujama. Narednih dana očekuje nas vrlo do ekstremno toplo vrijeme, primjerenije vrhuncu ljeta nego samom kraju juna. Temperature zraka bit će znatno iznad višegodišnjeg prosjeka, a najveća odstupanja očekuju se na sjeveroistoku i istoku Bosne, te u Hercegovini, gdje će se u najtoplijem dijelu dana temperatura lokalno približavati +40°C. Ni noći neće donijeti osvježenje. Uz minimalne temperature od +20°C i više, očekuju se tropske noći koje će mnogima otežavati odmor i san – kaže Jusufović za “Avaz”.

Neuobičajeno visoke temperature za kraj juna tokom prve dekade jula preći će u osjetno prijatnije vrijeme, naročito u Bosni, a Jusufović prognozira da tokom srijede prodor svježijeg i vlažnijeg zraka prema Sredozemlju uvjetuje razvoj ciklonske aktivnosti u višim slojevima atmosfere.

- Formirat će se visinski ciklon nad sjevernim dijelom Sredozemlja, koji će našoj regiji, pa tako i Bosni i Hercegovini, donijeti dugo očekivani predah od velikih vrućina. Uz pad temperature očekuje se pojava kiše i grmljavinskih pljuskova, koji lokalno mogu biti vrlo izraženi. Razvoj ovog ciklona potaknut će snažan hladni frontalni poremećaj sa sjeverozapada Evrope. Kako to često biva u toplom dijelu godine, prodor svježijeg i vlažnijeg zraka u izrazito zagrijanu atmosferu stvorit će uslove za razvoj vrlo jakih grmljavinskih oluja. Već tokom utorka, te u noći na srijedu, približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada očekuju se prve predfrontalne nestabilnosti. Ovakvi sistemi nerijetko se razvijaju i više od 250 kilometara ispred same fronte, pa lokalno mogu donijeti vrlo jake grmljavinske pljuskove i nepogode – dodaje Jusufović.

Pojašnjava da će tokom srijede hladni frontalni sistem postepeno zahvatiti veći dio BiH, uz istovremeno djelovanje visinskog ciklona iz Sredozemlja. Smjena zračnih masa učinit će atmosferu izrazito nestabilnom, a parametri koji ukazuju na mogućnost razvoja snažnih konvektivnih sistema bit će vrlo visoki.

- Zbog toga treba obratiti pažnju na mogućnost pojave jakih grmljavinskih pljuskova i lokalnih oluja, praćenih intenzivnim sijevanjem i električnim pražnjenjem atmosfere, pojavom tuče, odnosno leda, te vrlo jakim udarima vjetra sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od oko +26°C na sjeverozapadu Bosne do oko +38°C na jugu, istoku i sjeveroistoku zemlje. Osvježenje će pristizati postepeno, prvo na sjeverozapad zemlje, a potom i u ostale krajeve. Nestabilno vrijeme zadržat će se i tokom četvrtka, kada će i dalje postojati uslovi za razvoj lokalno jačih nepogoda. Temperature zraka tada će biti osjetno niže u većem dijelu zemlje, dok će se najmanje osvježenje osjetiti u Hercegovini. Promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz povremene i lokalne pljuskove s grmljavinom, moglo bi se zadržati tokom prvih 7 do 10 dana jula. Uz znatno svježije noći i jutra, uslovi za odmor i san bit će osjetno ugodniji. Prema kraju prognoznog perioda postoji mogućnost razvoja novog vala izraženijih ljetnih vrućina – kaže Jusufović.