Stečaj paraliziran, a upravnik mjesecima traži razrješenje: Zaboravljeni radnici Vitezita godinama bez prava

Na prostoru Vitezita, nekadašnjeg industrijskog giganta i lidera u proizvodnji vojnog i komercijalnog eksploziva, specijaliziranih hemikalija i opreme za namjensku industriju, danas pase stoka, a dio radnika, ni nakon štrajkova i brojnih obećanja političara, nikada nije ostvario svoja prava i dočekao zasluženu penziju.
Dok imovina kompanije u stečaju zarasta u korov i propada, a malverzacije prethodne stečajne uprave, navedene u optužnici Poskoka čekaju suđenje, stečajni upravnik Samir Sunulahpašić urgencijama od Općinskog suda Travnik traži da ga se razriješi ove dužnosti, jer se bez ikakve podrške našao pred kompliciranim stečajem.
Četiri mjeseca
Imenovan je 17. novembra 2025., ali od prethodne stečajne upravnice ni za četiri mjeseca nije dobio informacije o stečajnom dužniku i poslovnu dokumentaciju, niti je zapisnik o primopredaji ikada sačinjen.
- Moj prvi i osnovni uslov na sjednici Odbora povjerilaca i pred stečajnim sudijom bio je da se uradi revizija poslovanja od 2019., kad je otvoren stečaj, do mog imenovanja. To sam tražio više puta. Ured za reviziju FBiH je odgovorio da to nema u planu. Na osnovu odluke Odbora povjerilaca, pronašao sam tri ponude eksternih revizorskih kuća, ali Vlada FBiH, kao stopostotni vlasnik, odbila me je jer nema sredstva planirana za to. Tako da sam pokušavao na sve načine, ali sam vidio da nema iskrenosti, gdje god kreneš udariš na zid, pa sam ostavku podnio 17. marta ove godine. Urgencije za smjenu mene kao stečajnog upravnika uputio sam i 7. aprila, 6. maja i 23. juna – kaže Sunulahpašić za “Avaz”.
Dodaje da je vodio mnogo postupaka, ali da ovakav stečaj nije vidio. Zbog gotovo 90.000 KM, koliko bi koštala revizija poslovanja, proces je paraliziran. Dio radnika proteklih godina riješio je status, prihvatio i minimalne penzije, ali dio godinama zbog neuplaćenog staža ne može da ostvari nikakva prava.
- Meni su ostali dužni doprinose, da mi uvežu staž, jer kolegice hrvatske nacionalnosti koje su sa mnom počele raditi odavno su već u penziji. Džaba sudske odluke, obećanja premijera i ministara, štrajk glađu i protesti, nas 20-30 ostalo je ni na nebu, ni na zemlji. Kad sam završila školu, nisam ni znala gdje je biro, odmah sam počela raditi, a sad sam, pod stare dane, na birou pa ako uspijem nešto. Ali trebam napuniti 65 godina – kaže Jasmina Serdarević, radnica Vitezitove laboratorije od 1980. do 1992.
Sistematska pljačka
S obzirom na to da firmom trenutno ne upravlja praktično niko, propuštaju se i javni pozivi Vlade FBiH za prijavu za uvezivanje neuplaćenog radnog staža. Predsjednik Udruženja radnika i penzionera neriješenog radno-pravnog statusa “Vitezita” Safet Sivro kaže da je kompanija sistematski pljačkana od 90-ih godina do danas, prvenstveno od kadrova HDZ-a.
- Nekad je Vitezit zapošljavao 4.000 radnika, eksploziv smo izvozili, moj brat je tri puta vozio za Irak. Izvozio se i barut, ali su mašine prodali Srbiji, pa ga sada uvoze iz Srbije, jer bez baruta Konjic ne može raditi – dodaje Sivro.
Nezakonita prodaja
Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH u aprilu je potvrdio optužnicu protiv četiri osobe i jedne firme zbog krivičnih djela povezanih s kupovinom firme “Vitezit” od zagrebačkog WDG Prometa. Za imovinu Vitezita u stečaju kupac je uplatio 10,8 miliona KM.
Iz Federalnog tužilaštva su naveli da je kupcu omogućeno da uđe u posjed imovine, uključujući objekte i postrojenja za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, koji nisu smjeli biti predmet raspolaganja. Optužnica je potvrđena protiv bivše stečajne upravnice Behrije Huseinbegović, odgovorne osobe u WDG Vitez Tomislava Zubaka, direktora i uposlenika firme Josipa Raića i Nikole Čate, te pravnog lica WDG Vitez.