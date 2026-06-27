Stečaj paraliziran, a upravnik mjesecima traži razrješenje: Zaboravljeni radnici Vitezita godinama bez prava

Na prostoru Vitezita, nekadašnjeg industrijskog giganta i lidera u proizvodnji vojnog i komercijalnog eksploziva, specijaliziranih hemikalija i opreme za namjensku industriju, danas pase stoka, a dio radnika, ni nakon štrajkova i brojnih obećanja političara, nikada nije ostvario svoja prava i dočekao zasluženu penziju.

Dok imovina kompanije u stečaju zarasta u korov i propada, a malverzacije prethodne stečajne uprave, navedene u optužnici Poskoka čekaju suđenje, stečajni upravnik Samir Sunulahpašić urgencijama od Općinskog suda Travnik traži da ga se razriješi ove dužnosti, jer se bez ikakve podrške našao pred kompliciranim stečajem.

Četiri mjeseca

Imenovan je 17. novembra 2025., ali od prethodne stečajne upravnice ni za četiri mjeseca nije dobio informacije o stečajnom dužniku i poslovnu dokumentaciju, niti je zapisnik o primopredaji ikada sačinjen.

- Moj prvi i osnovni uslov na sjednici Odbora povjerilaca i pred stečajnim sudijom bio je da se uradi revizija poslovanja od 2019., kad je otvoren stečaj, do mog imenovanja. To sam tražio više puta. Ured za reviziju FBiH je odgovorio da to nema u planu. Na osnovu odluke Odbora povjerilaca, pronašao sam tri ponude eksternih revizorskih kuća, ali Vlada FBiH, kao stopostotni vlasnik, odbila me je jer nema sredstva planirana za to. Tako da sam pokušavao na sve načine, ali sam vidio da nema iskrenosti, gdje god kreneš udariš na zid, pa sam ostavku podnio 17. marta ove godine. Urgencije za smjenu mene kao stečajnog upravnika uputio sam i 7. aprila, 6. maja i 23. juna – kaže Sunulahpašić za “Avaz”.