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SARAJEVO

Ne smetaju ni visoke temperature: Evo šta smo zabilježili na ulicama glavnog grada

Turisti iz svih krajeva svijeta uživaju u Sarajevu

Sarajevo danas - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

27.6.2026

Britanski Daily Mail prije nekoliko dana uvrstio je BiH među zemlje koje bi mogle doživjeti snažan porast turističkih posjeta tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Prema njihovoj teoriji, zemlje koje važe za autsajdere posebno privlače pažnju, pa to utiče na promociju tih zemalja.

Turističke agencije i platforme za rezervaciju letova bilježe značajan rast interesovanja za manje poznate učesnice prvenstva, među kojima su Bosna i Hercegovina, Kurasao, Zelenortska Ostrva, Senegal, Uzbekistan, Jordan i Paragvaj, naveo je Daily Mail.

Da je to tako uvjerili smo se danas na ulicama Sarajeva, gdje je uprkos visokim temperaturama iznad 30 stepeni, veliki broj turista iz svih krajeva svijeta šetao glavnim gradom.

Posjetili su znamenitosti, obišli stari dio grada te prošetali Ferhadijom, a spas od vrućina se potražio i u kafićima.

# TURIZAM
# SARAJEVO
# BAŠČARŠIJA
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