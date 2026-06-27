BiH u svjetskom fokusu: Ko je sve ovih dana bio u Visokom?

Visoko i Distrikt bosanskih piramida bili su domaćini devete po redu Naučne konferencije o bosanskim piramidama, kao i turneje povodom ljetnog solsticija. Konferenciji su prisustvovali gosti iz 17 različitih zemalja svijeta, a nakon obilazaka koji su trajala tokom dana, popodnevni sati bili su rezervisani za predavanja u parku „Ravne 2“.

Među gostima u Visokom bili su i najpoznatiji svjetski autori kao Michael Cremo, te naučnici poput Jana Raka koji je radio u CERN-u, najpoznatijoj naučnoj lokaciji današnjice. Ko je sve bio u Visokom ovih dana i zbog čega je to bitno, za „Avaz“ pojašnjava doktor Semir Osmanagić.