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SEMIR OSMANAGIĆ ZA "AVAZ"

BiH u svjetskom fokusu: Ko je sve ovih dana bio u Visokom?

Konferencija o bosanskim piramidama i turneja povodom ljetnog solsticija

Gosti iz 17 zemalja svijeta - Avaz
Obilazak doline piramida - Avaz
Raste zanimanje za Visoko - Avaz
Delegacija Ambasade Švicarske - Avaz
Gostovao i Tropico band - Avaz
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L. S.

27.6.2026

Visoko i Distrikt bosanskih piramida bili su domaćini devete po redu Naučne konferencije o bosanskim piramidama, kao i turneje povodom ljetnog solsticija. Konferenciji su prisustvovali gosti iz 17 različitih zemalja svijeta, a nakon obilazaka koji su trajala tokom dana, popodnevni sati bili su rezervisani za predavanja u parku „Ravne 2“.

Među gostima u Visokom bili su i najpoznatiji svjetski autori kao Michael Cremo, te naučnici poput Jana Raka koji je radio u CERN-u, najpoznatijoj naučnoj lokaciji današnjice. Ko je sve bio u Visokom ovih dana i zbog čega je to bitno, za „Avaz“ pojašnjava doktor Semir Osmanagić.

Park i tuneli Ravne 2 kao i arheološki lokaliteti ovog ljeta inače probijaju rekorde turističkih posjeta. Stotine ljudi svakog dana su u Visokom i Arheološkom parku Bosanska piramida Sunca.

Između ostalih, nedavno su ugostili i delegaciju od 26 predstavnika Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, koji su posjetili najznačajnije lokalitete projekta bosanskih piramida.

U Parku Ravne 2 organizuju i gledanje utakmica Zmajeva na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, uz besplatan parking. Koncerti Tropico benda i Aleksandre Radović samo su dio onog što se događalo u Parku Ravne 2 do sada. 

# PARK RAVNE 2
# BOSANSKE PIRAMIDE
# VISOKO
# SEMIR OSMANAGIĆ
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