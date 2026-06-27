Zbog nesnosnih vrućina Sarajlije potražile osvježenje na bazenu na Dobrinji

Zbog visokih temperatura koje su zahvatile Sarajevo i ostatak Bosne i Hercegovine, veliki broj građana potražio je način da se rashladi, a jedno od najposjećenijih mjesta u glavnom gradu bio je bazen na Dobrinji.

Sezona kupanja na ovom bazenu otvorena je 22. juna, a već tokom prvog vikenda nakon otvaranja veliki broj Sarajlija iskoristio je priliku da se osvježi i pobjegne od vrućine.

Prema fotografijama koje je objavio načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, vidljivo je da je kapacitet bazena gotovo u potpunosti popunjen.

Prije početka sezone objavljene su i cijene ulaznica.

Dnevna karta za odrasle radnim danima iznosi 10 KM, dok vikendom košta 12 KM. Poludnevna karta za odrasle radnim danima iznosi šest KM, a vikendom osam KM.

Za djecu od šest do 12 godina dnevna karta radnim danima i vikendom iznosi šest KM, dok poludnevna karta košta tri KM.

Porodična karta za dvoje djece uz pratnju roditelja iznosi 22 KM, dok za troje djece košta 23 KM.

Dnevna karta za penzionere, koja važi ponedjeljkom i utorkom, iznosi pet KM.