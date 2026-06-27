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PREDSJEDNIK SDA

Izetbegović razgovarao s privrednicima i stručnjacima o unapređenju bh. ekonomije: Ukazali i na potrebu provođenja sveobuhvatnih reformi

U panel diskusiji su učestvovali i potpredsjednik SDA Haris Zahiragić i predsjednik KO SDA Sarajevo Faruk Kapidžić

Kapidžić, Izetbegović i Zahiragić. Facebook

M. Až.

27.6.2026

U okviru završne konferencije Kantonalne organizacije SDA Sarajevo pod nazivom „SDA Odgovor“, predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović održao je panel-diskusiju sa predstavnicima privrednog sektora i ekonomskim stručnjacima, na kojoj je razgovarano o ključnim ekonomskim izazovima i mogućim rješenjima za unapređenje poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.

U otvorenom i interaktivnom razgovoru učesnici su razmijenili mišljenja o mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se domaćoj privredi omogućio brži rast, veći investicijski ciklus i otvaranje novih radnih mjesta.

Poseban akcenat stavljen je na potrebu uklanjanja administrativnih prepreka, smanjenja parafiskalnih opterećenja, efikasnije javne uprave i stvaranja predvidivog poslovnog okruženja koje će podsticati domaće i strane investicije.

Sagovornici su ukazali i na potrebu provođenja sveobuhvatnih reformi s ciljem racionalizacije i smanjenja preglomaznog javnog sektora, naglašavajući da je neophodno uspostaviti održiviji odnos između javne potrošnje i realnog sektora koji stvara novu vrijednost.

Izetbegović naglasio je da će SDA u procesu izrade izbornog programa posebnu pažnju posvetiti prijedlozima privrednika, jer upravo oni, kroz svakodnevno poslovanje, najbolje prepoznaju prepreke koje usporavaju razvoj ekonomije, saopćeno je iz SDA.

Istakao je da Bosna i Hercegovina mora graditi ekonomski model zasnovan na snažnom privatnom sektoru, produktivnim investicijama i efikasnoj, racionalnoj javnoj upravi koja će biti servis građanima i privredi, a ne sama sebi svrha.

Zaključeno je da je kontinuiran dijalog između političkih predstavnika i privredne zajednice neophodan kako bi buduće reformske mjere bile zasnovane na stvarnim potrebama privrede i usmjerene ka stvaranju održivog ekonomskog rasta i višeg životnog standarda građana.

U panel diskusiji su učestvovali i potpredsjednik SDA Haris Zahiragić i predsjednik KO SDA Sarajevo Faruk Kapidžić.

# SDA
# BIH
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
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