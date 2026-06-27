Izetbegović razgovarao s privrednicima i stručnjacima o unapređenju bh. ekonomije: Ukazali i na potrebu provođenja sveobuhvatnih reformi

U okviru završne konferencije Kantonalne organizacije SDA Sarajevo pod nazivom „SDA Odgovor“, predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović održao je panel-diskusiju sa predstavnicima privrednog sektora i ekonomskim stručnjacima, na kojoj je razgovarano o ključnim ekonomskim izazovima i mogućim rješenjima za unapređenje poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.

U otvorenom i interaktivnom razgovoru učesnici su razmijenili mišljenja o mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se domaćoj privredi omogućio brži rast, veći investicijski ciklus i otvaranje novih radnih mjesta.

Poseban akcenat stavljen je na potrebu uklanjanja administrativnih prepreka, smanjenja parafiskalnih opterećenja, efikasnije javne uprave i stvaranja predvidivog poslovnog okruženja koje će podsticati domaće i strane investicije.

Sagovornici su ukazali i na potrebu provođenja sveobuhvatnih reformi s ciljem racionalizacije i smanjenja preglomaznog javnog sektora, naglašavajući da je neophodno uspostaviti održiviji odnos između javne potrošnje i realnog sektora koji stvara novu vrijednost.