Ibrahimović i Mesić posjetili bivšeg člana Predsjedništva SFRJ Bogića Bogićevića

Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, zajedno s bivšim predsjednikom Hrvatske i nekadašnjim članom Predsjedništva SFRJ Stjepanom Mesićem, posjetio je u rehabilitacionom centru “Reumal” u Fojnici Bogića Bogićevića, bivšeg člana Predsjedništva SFRJ.

Bogićević je, kako se podsjeća, ostao upamćen kao čovjek koji je ličnom i političkom hrabrošću spriječio uvođenje vanrednog stanja u SFRJ i pokušaj preuzimanja vlasti od tadašnje JNA.

Iz Bošnjačke stranke saopšteno je da Bogićević predstavlja simbol antifašističke, građanske i demokratske političke vizije u periodu raspada SFRJ i nakon njega.

Tokom posjete, Ibrahimović, Mesić i Bogićević razgovarali su o događajima iz vremena raspada SFRJ, ali i o aktuelnim političkim prilikama te budućnosti regiona.

Saglasili su se da je državama Zapadnog Balkana mjesto u Evropskoj uniji te da EU predstavlja okvir u kojem region može ostvariti dugoročnu stabilnost i prosperitet.

Ibrahimovića su u Fojnici dočekali načelnik Općine Fojnica Sabahudin Klisura i direktor lječilišta Reumal Alija Mukača.