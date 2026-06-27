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FOJNICA

Ibrahimović i Mesić posjetili bivšeg člana Predsjedništva SFRJ Bogića Bogićevića

Ibrahimović, Mesić i Bogićević razgovarali su o događajima iz vremena raspada SFRJ, ali i o aktuelnim političkim prilikama te budućnosti regiona

Mesić, Bogićević i Ibrahimović. BS

M. Až.

27.6.2026

Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, zajedno s bivšim predsjednikom Hrvatske i nekadašnjim članom Predsjedništva SFRJ Stjepanom Mesićem, posjetio je u rehabilitacionom centru “Reumal” u Fojnici Bogića Bogićevića, bivšeg člana Predsjedništva SFRJ.

Bogićević je, kako se podsjeća, ostao upamćen kao čovjek koji je ličnom i političkom hrabrošću spriječio uvođenje vanrednog stanja u SFRJ i pokušaj preuzimanja vlasti od tadašnje JNA.

Iz Bošnjačke stranke saopšteno je da Bogićević predstavlja simbol antifašističke, građanske i demokratske političke vizije u periodu raspada SFRJ i nakon njega.

Tokom posjete, Ibrahimović, Mesić i Bogićević razgovarali su o događajima iz vremena raspada SFRJ, ali i o aktuelnim političkim prilikama te budućnosti regiona.

Saglasili su se da je državama Zapadnog Balkana mjesto u Evropskoj uniji te da EU predstavlja okvir u kojem region može ostvariti dugoročnu stabilnost i prosperitet.

Ibrahimovića su u Fojnici dočekali načelnik Općine Fojnica Sabahudin Klisura i direktor lječilišta Reumal Alija Mukača.

# BOGIĆ BOGIĆEVIĆ
# FOJNICA
# ERVIN IBRAHIMOVIĆ
# STJEPAN MESIĆ
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