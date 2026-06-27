Sarajevo: Zbog problema s radom pumpnog agregata Skenderija više ulica neće imati vode

Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" izdalo je vanredno saopćenje u kojem je upozorilo da će zbog kvara na pumpnim agregatima u ranim jutarnjim satima doći do poremećaja u vodosnabdijevanju u više sarajevskih naselja i ulica.

Kako su naveli, problem je nastao na pumpnom agregatu rezervoara Skenderija, koji napaja zonu Hambina Carina. Zbog toga će od 01:00 do 04:00 sata bez urednog vodosnabdijevanja biti ulice Soukbunar, Urijan Dedina, Porodice Foht, Borak, Mjedenica, Save Skarića i Pećina, kao i dijelovi ulica Ejuba Ademovića i Čobanija.

U istom periodu poremećaji se očekuju i zbog kvara na pumpnom agregatu koji napaja zonu Pogledine. Vodu će otežano imati ulice Komatin, Lipe, Mala Berkuša, Velika Berkuša, Toka, Džeka, Krka, Boguševac, Paje, Mahmutovac, Kamenica, Nalina, Kačanik Veliki, Kačanik Mali, Hošin Brijeg, Čeljigovići i Alije Bejtića, kao i dijelovi ulica Jarčedoli i Trčivode.

Iz ViK-a su saopćili da će zbog problema na pumpnoj stanici Podhrastovi, koja dopunjava rezervoar Grdonj, u istom terminu doći do poremećaja u vodosnabdijevanju i u naseljima Grdonj, Panjina Kula, Sedrenik i Zmajevac.

Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka radova na sanaciji pumpnih agregata.