Opća bolnica u Nevesinju kupuje automobil vrijedan više od 92.000 KM

Opća bolnica u Nevesinju planira nabavku novog automobila vrijednog 92.430 KM sa uračunatim PDV-om. Prema dostupnim informacijama i traženim tehničkim karakteristikama, riječ je najvjerovatnije o modelu Škoda Superb.

U tenderskoj dokumentaciji navedeno je da vozilo mora imati automatski mjenjač, pogon na sva četiri točka i crnu metalik boju. Među dodatnom opremom traže se putni računar, utičnica u prtljažniku, limitator brzine, kao i prednji i zadnji parking senzori.

Zahtijevana snaga motora je najmanje 140 kilovata, uz multifunkcionalni servo upravljač koji se može podešavati po visini i dubini.

Ponude za nabavku vozila mogu se dostaviti do 17. jula, kada je planirano i njihovo otvaranje. Direktor Opće bolnice u Nevesinju je Velibor Milivojević.