Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZDRAVSTVO

Opća bolnica u Nevesinju kupuje automobil vrijedan više od 92.000 KM

Među dodatnom opremom traže se putni računar, utičnica u prtljažniku, limitator brzine, kao i prednji i zadnji parking senzori

Bolnica u Nevesinju raspisala tender za novo vozilo. Twitter

Z. V.

28.6.2026

Opća bolnica u Nevesinju planira nabavku novog automobila vrijednog 92.430 KM sa uračunatim PDV-om. Prema dostupnim informacijama i traženim tehničkim karakteristikama, riječ je najvjerovatnije o modelu Škoda Superb.

U tenderskoj dokumentaciji navedeno je da vozilo mora imati automatski mjenjač, pogon na sva četiri točka i crnu metalik boju. Među dodatnom opremom traže se putni računar, utičnica u prtljažniku, limitator brzine, kao i prednji i zadnji parking senzori.

Zahtijevana snaga motora je najmanje 140 kilovata, uz multifunkcionalni servo upravljač koji se može podešavati po visini i dubini.

Ponude za nabavku vozila mogu se dostaviti do 17. jula, kada je planirano i njihovo otvaranje. Direktor Opće bolnice u Nevesinju je Velibor Milivojević.

# OPĆA BOLNICA
# NEVESINJE
# AUTOMOBIL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.