Gužve na izlazu iz BiH: Velike kolone na Izačiću i Velikoj Kladuši

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Zbog održavanja manifestacije “Dani Ajvatovice” večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.

Zbog održavanja sportskog događaja danas od 08:30 do 11:30 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Prijedor-Sanski most (na dionici Prijedor-Ništavci). Alternativni pravac je Prijedor-Pejići-Usorci-Oštra Luka.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada, nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.