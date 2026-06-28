Državljanka BiH kažnjena u Hrvatskoj: Pokušala unijeti više od 20.000 eura

Carinska uprava Republike Hrvatske saopćila je da je državljanka Bosne i Hercegovine pokušala unijeti veću količinu novca u zemlju bez prijavljivanja, zbog čega je kažnjena sa 4.800 eura, odnosno nešto manje od 10.000 KM.

Prema navodima, 25. juna na graničnom prelazu Kamensko tokom ulazne kontrole carinski službenici su pregledali putničko vozilo s bh. registracijama kojim je upravljala državljanka BiH.

Kontrolom je utvrđeno da nije prijavila gotovinu, iako je to bila zakonska obaveza.

U njenoj ručnoj prtljazi pronađeno je 20.040 eura i 2.750 KM, što premašuje prag od 10.000 eura iznad kojeg je prijava gotovine pri ulasku u Evropsku uniju obavezna.

Zbog prekršaja iz Zakona o deviznom poslovanju istog dana izdan joj je prekršajni nalog te je kažnjena novčanom kaznom od 4.800 eura.

U saopštenju su još upozorili kako su svi putnici koji pri ulasku u ili pri izlasku iz Evropske unije prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više dužni taj iznos prijaviti Carinskoj upravi ili graničnoj policiji, pisanim ili elektroničkim putem, u skladu s važećim pravilima.