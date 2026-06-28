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TOPLOTNI VAL

Dr. Miloš: Zbog vrućina povećan broj hitnih intervencija, objavljene preporuke za zaštitu

Građani se najčešće javljaju zbog opće slabosti, malaksalosti, vrtoglavice, dehidracije, kazao je dr. Miloš

Povećan broj hitnih intervencija. FENA

FENA

28.6.2026

Posljednjih dana, uslijed visokih temperatura, bilježimo povećan broj intervencija i pregleda pacijenata koji se javljaju zbog tegoba povezanih s vrućinom, kazao je za Fenu dr. Mateo Miloš iz Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Mostar.

Istaknuo je kako se, iako se ne radi isključivo o hitnim stanjima, visoke temperature značajno odražavaju na zdravstveno stanje građana, posebno hroničnih bolesnika i starijih osoba.

Građani se najčešće javljaju zbog opće slabosti, malaksalosti, vrtoglavice, dehidracije, glavobolje, pada krvnog pritiska, nesvjestica te pogoršanja postojećih srčanih i plućnih bolesti. Kod pojedinih pacijenata bilježe se i simptomi toplotne iscrpljenosti - kazao je Miloš.

Dodao je kako su tokom toplotnog vala najugroženije starije osobe, mala djeca, trudnice, hronični srčani i plućni bolesnici, kao i osobe koje rade ili borave na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana.

Osvrnuo se i na mjere zaštite građana zbog požara na "Uborku", upozorivši kako dim s požarišta sadrži sitne lebdeće čestice i druge štetne tvari koje mogu nadražiti disajne puteve i pogoršati postojeće bolesti.

Kaže kako su posebno osjetljive osobe koje boluju od astme, hronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), srčanožilnih bolesti, djeca, starije osobe te trudnice.

- U našoj službi trenutačno ne bilježimo značajno povećanje pacijenata s respiratornim smetnjama. Građanima svakako savjetujemo da prate preporuke nadležnih institucija, izbjegavaju boravak na otvorenom kada su temperature i onečišćenje zraka najizraženiji te održavaju odgovarajuću hidrataciju – naglasio je Miloš.

# TOPLOTNI VAL
# MOSTAR
# HITNE INTERVENCIJE
# MATEO MILOŠ
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