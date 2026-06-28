Dr. Miloš: Zbog vrućina povećan broj hitnih intervencija, objavljene preporuke za zaštitu

Posljednjih dana, uslijed visokih temperatura, bilježimo povećan broj intervencija i pregleda pacijenata koji se javljaju zbog tegoba povezanih s vrućinom, kazao je za Fenu dr. Mateo Miloš iz Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Mostar.

Istaknuo je kako se, iako se ne radi isključivo o hitnim stanjima, visoke temperature značajno odražavaju na zdravstveno stanje građana, posebno hroničnih bolesnika i starijih osoba.

Građani se najčešće javljaju zbog opće slabosti, malaksalosti, vrtoglavice, dehidracije, glavobolje, pada krvnog pritiska, nesvjestica te pogoršanja postojećih srčanih i plućnih bolesti. Kod pojedinih pacijenata bilježe se i simptomi toplotne iscrpljenosti - kazao je Miloš.

Dodao je kako su tokom toplotnog vala najugroženije starije osobe, mala djeca, trudnice, hronični srčani i plućni bolesnici, kao i osobe koje rade ili borave na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana.

Osvrnuo se i na mjere zaštite građana zbog požara na "Uborku", upozorivši kako dim s požarišta sadrži sitne lebdeće čestice i druge štetne tvari koje mogu nadražiti disajne puteve i pogoršati postojeće bolesti.

Kaže kako su posebno osjetljive osobe koje boluju od astme, hronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), srčanožilnih bolesti, djeca, starije osobe te trudnice.

- U našoj službi trenutačno ne bilježimo značajno povećanje pacijenata s respiratornim smetnjama. Građanima svakako savjetujemo da prate preporuke nadležnih institucija, izbjegavaju boravak na otvorenom kada su temperature i onečišćenje zraka najizraženiji te održavaju odgovarajuću hidrataciju – naglasio je Miloš.