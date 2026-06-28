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Video / Jaran Halida Bešlića iz djetinjstva: Živjet će vječno sa svojim pjesmama

Ovih dana bi trebao biti otvoren i spomenik Halidu Bešliću na izvoru Knežak

Izet Bubregović. Avaz

Piše: Evelin Trako

28.6.2026

Na izvoru Knežak u rodnoj Knežini Halida Bešlića zatekli smo Izeta Bubregovića, prijatelja iz djetinjstva rahmetli Halida Bešlića.

- Išli smo u školu. Tu smo zajedno odrastali. Bila su to nekako lijepa vremena - govori Izet Bubregović.

Ovih dana bi trebao biti otvoren i spomenik Halidu Bešliću na izvoru Knežak.

U videoprilogu pogledajte kompletan razgovor.

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# HALID BEŠLIĆ
# KNEŽINA
# IZET BUBREGOVIĆ
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