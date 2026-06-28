Video / Jaran Halida Bešlića iz djetinjstva: Živjet će vječno sa svojim pjesmama

Na izvoru Knežak u rodnoj Knežini Halida Bešlića zatekli smo Izeta Bubregovića, prijatelja iz djetinjstva rahmetli Halida Bešlića.
"AVAZ" U KNEŽINI
Ovih dana bi trebao biti otvoren i spomenik Halidu Bešliću na izvoru Knežak
Izet Bubregović. Avaz
Na izvoru Knežak u rodnoj Knežini Halida Bešlića zatekli smo Izeta Bubregovića, prijatelja iz djetinjstva rahmetli Halida Bešlića.
- Išli smo u školu. Tu smo zajedno odrastali. Bila su to nekako lijepa vremena - govori Izet Bubregović.
Ovih dana bi trebao biti otvoren i spomenik Halidu Bešliću na izvoru Knežak.
U videoprilogu pogledajte kompletan razgovor.
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