Zeničani se pridržavaju uputa, nije bilo smrtnih slučajeva zbog vrućina

Situacija je zadovoljavajuća i stabilna, a građana je, lako je uočljivo, znatno manje su na ulicama, dok je smanjen i broj smrtnih slučajeva - kazao je u razgovoru za Fenu načelnik Službe Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zenica dr. Sedžad Delibašić.

Nije bilo smrtnih slučajeva

Ovog ljeta, ističe, u tom gradu nije bilo smrtnih slučajeva izazvanih toplinskim udarima, a znatno je manje i kolapsa izazvanih vrućinama. Uglavnom su to, dodaje, penzioneri i hronični bolesnici.

- Očito je, s obzirom da u udarnim termina, nema previše ljudi na ulicama, da se pridržavaju uputa te se sklanjaju, odnosno čuvaju se od pretjeranog izlaganja suncu. Što se tiče broja pregleda, u SHMP dnevni prosjek je oko 150 pregleda, a imamo i 30-ak intervencija na terenu. Od ponoći pa do sedam sati ujutro, prosjek je od, nekih, osam intervencija na terenu - kaže Delibašić, koji napominje kako su svih 24 sata i svakodnevno dostupni građanima.

S obzirom da je i ljekar-mrtvozornik, dodaje, ovih je dana manjeni broj i smrtnih slučajeva.

- Ako zanemarimo period korone, kada je bilo i 100 smrtnih slučajeva, sada je mjesečni prosjek 60-ak. Kreće se od 50 do 70, a najviše ih je u martu i aprilu, kada da se ljudi, nakon dužeg perioda fizičke neaktivanosti, pokrenu te rade na njivama - kaže Delibašić.

Dovoljan unos vode u organizam

Još uvijek je, napominje, podnošljiva i vanjska temperatura.

- Poznato je da je temperatura ljudskog tijela 37 stepeni pa sve do te temperature naše tijelo, još uvijek, isijava toplotu u prostor, ali problem nastaje kada temperatura prelazi temperaturu tijela i penje se na 40-ak stepeni, kada tijelo dobija temperaturu iz zraka. Zato, osim izbjegavanja izlaganja suncu, treba na vrijeme piti dovoljne količine vode. Ne samo kada osjetimo žeđ, jer smo tada već u deficitu - upozorava Delibašić.

Osobe koje se izlažu naporima, koje se znoje, upozorava, trebaju gubitak minerala iz tijela kompenzirati i mineralnom vodom. Obična voda u tim situacijama nije dovoljna.