Admir Lisica: Dijaspora pokazala koliko je važna u kontekstu sporta i ekonomije, vrijeme je i za politički aktivizam

Historičar i geopolitički analitičar Admir Lisica u kolumni za Preporod info ističe kako je dijaspora u posljednjem periodu pokazala svoj značaj kroz sport i ekonomiju, te naglašava da je došlo vrijeme da se taj uticaj prenese i na politički aktivizam, posebno uoči predstojećih izbora.

Kolumnu u nastavku prenosimo u cijelosti.

Već nekoliko mjeseci živimo nešto drugačiju svakodnevnicu koja je ispunjena pozitivnom euforijom, ljubavlju prema domovini i osjećaju pripadnosti. Ovi momci zajedno sa stručnim štabom su nama i našoj djeci uljepšali ljeto, kreirali pozitivnu atmosferu i natjerali nas da mislimo pozitivno i još više volimo državu Bosnu i Hercegovinu.

Razlog sreće

Dresovi i zastave na ulici, razmjena sličica, referiranje na izjave mladih igrača koji imaju pobjednički mentalitet, a koji je potreban ovoj državi, sve nas to zajednički tjera da se i mi trudimo za više za Bosnu i Hercegovinu. Ovo do sada je vrijedno hvale, jer svjesni ili ne, živimo ljepše u posljednjim mjesecima, spoznavajući da znamo i možemo biti u rangu s velikim.

Simptomatično je da su razlog naše sreće, djeca koja su rođana izvan domovine Bosne i Hercegovinu, na području koje jednostavno nazivamo dijaspora. U prethodnih osam godina obišao sam oko pedesetak udruženja i džemata širom dijaspore.Napisao četiri naučna rada iz različitih uglova koji se bave dijasporom, dvije knjige, te vodio ili bio dio više projekata s ciljem povezivanja domovine i dijapore.

U kontaktu sam s dijasporom Bosne i Hercegovine širom svijeta i potpuno ih razumijem zbog čega nemaju volju za učešćem na narednim izborima, posebno nakon fijaska i manipulacija koje su koristile isključivo pojedincima. Imali smo organizacije koje su vodile kampanje za pojedince, predstavljali se kao nevladine organizacije, a sada ih nakon izvršenog posla nema u javnosti.

Upravo zbog ovih stvari važno je da se naši zemljaci izvan domovine registriraju i kazne one koji su ih razočarali, jer u interesu svih koji vole državu Bosnu i Hercegovinu je da dijaspora bude uključena u procese koji se odvijaju unutar nje! Dijsapora pokreće ekonomske procese u domovini, vrijeme je i da masovno glasa i bude kreator političke realnosti u domovini.

Niz je analiza kreirano u posljednjih nekoliko godina koje činjenično ukazuju na važnost dijaspore u jačanju domovine Bosne i Hercegovine. Slično je i u kontekstu drugih dijasporalnih zajednica širom svijeta, koji se trude da održavaju veze sa državom porijekla.

Međutim, problem predstavlja glasanje na izborima, jer ukoliko analiziramo dijasporu Srbije i dijasporu Hrvatske, dobit ćemo slične brojke, kao i u slučaju Bosne i Hercegovine, ali i zanimljive podatke odakle najviše glasa “dijaspora” Hrvatske i Srbije tokom izbornih procesa u ovim državama.

U Hrvatsku pristigne oko 40.000 glasova iz dijaspore, od čega čak preko 80% otpada na glasače pristigle iz Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o Srbiji, sličan broj glasova pristiže i u Srbiju, a čak dvije trećine otpada na glasove iz bh. entiteta Rs.

Šta možemo zaključiti iz ova dva podatka? Da je Srbima i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine bitno biti dio izbornog procesa barem radi simbolike, kako bi zadržali vezu sa Zagrebom i Beogradom.

S druge strane, bošnjačka dijaspora bi trebala da ima više motiva, jer je ona plod etničkog čišćenja i genocida, počinjenog nad njima. Kao što naša djeca imaju motiv da iako daleko od kuće, obuku plavi i bijeli dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i u njemu nižu sportske uspjehe, tako bi i pripadnici dijaspore trebali da politički postignu pobjedu, koja posebno bitna u bh. entitetu Rs, gdje su Bošnjaci nekada imali 18 “ruku” su Skupštini.

Politika prema dijaspori

Često se preispituje odnos zvanične politike prema dijaspori, a istini za volju, tu ima prostora za kritičku raspravu, jer ukoliko pogledamo odnos Zagreba prema dijaspori u smislu političke participacije, jasno je da Sarajevo može i mora bolje. U kontekstu ove izrečene tvrdnje jeste broj zagarantovanih mjesta u Saboru Republike Hrvatske za članove dijaspore koji trenutno iznosi tri, dok je u pojedinim mandatima čak bilo i do dvanaest političkih predstavnika iz dijaspore.

U Srbiji ne postoji kvota koja garantira broj mjesta za pripadnike dijaspore, ali su pojedinci iz dijaspore kontinuirano involvirani kroz liste političkih subjekata, a nerijetko su i dobijali povjerenje građana.

Možda je ovo jedan od načina da na nivou na kojem je to moguće, odamo priznanje dijaspori sa zagarantovanim mjestima, ali im također i damo obavezu, da se masovno registriraju i budu dio procesa.

Svi oni koji su svoju indolentnost pravdali korumpiranim sistemom, nesigurnošću gdje njihovi glasovi u konačnici idu, sada više nemaju alibi, jer nove izborne tehnologije, smanjuju postotak izbornih manipulacija.

Dijaspora je pokazala koliko je važna u kontekstu ekonomije i sporta, a sve smo svjesniji i njenog intelektualnog kapaciteta, koji mora biti iskorišten u pravom smjeru, a politički aktivizam, kroz prvu stepencicu zvanu “prijava”, mora se podrazumijevati.

Pasivnost glasača iz dijaspore je u interesu destruktivnih separatističkih snaga, koji se ne raduju uspjesima Bosne i Hercegovine niti na jednom frontu. Upravo zbog toga, pozitivnu atmosferu iz aktutelnog trenutka koji nam je priredila reprezentacija Bosne i Hercegovine, sastavljena dobrim dijelom od pojedinaca iz dijaspore, treba prenijeti i u smjeru registriranja za predstojeće izbore koji mogu i nadam se da hoće, donijeti pozitivne promjene aktuelnog stanja, koje svi želimo!