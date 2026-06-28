Hiljade vjernika na centralnoj svečanosti 516. Dana Ajvatovice

Nakon prolaska kroz Ajvaz-dedinu stijenu i učenja dove danas je u prisustvu nekoliko hiljada vjernika i visokih zvanica na platou Ajvatovice održan centralni program u okviru manifestacije 516. Dani Ajvatovice.

Prigodan program su izveli Turski vojni orkestar „Mehter“, te učači ilahija, kasida i duhovnih pjesama: hor Elči Ibrahim-pašine medrese i grupa "Rejjan".

U svojstvu izaslanika reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predavanje je održao muftija banjalučki Ismail-ef. Smajlović, koji je poručio da je dolazak na Ajvatovicu susret s mjestom pobožnosti, dove i pogleda u moć ibadeta.

Kakav je kvalitet naših ibadeta?

– Ovdje svako sebi treba postaviti pitanje da li naš ibadet dostiže kvalitetu ibadeta Ajvaz-dede. Hoćemo li se vratiti sa jačom svijesti o snazi ibadeta i pobožnosti koju možemo i trebamo pokazati u svakom namazu koji obavljamo, hajratu koji činimo, sadaki koju udjeljujemo i lijepoj riječi koju kazujemo – podsjetio je muftija Smajlović.

Poručio je da "dostojanstven život ljudi i uspravan hod stazom života treba čuvati vrline i kontrolisati slabosti."

– U vrijeme egoizma, pojedinci nameću strasti za vodilju u životu na ovom svijetu, a to nije primjereno ljudskom biću. Biće obdareno razumom treba umne sposobnosti koje će s dušom održavati vrline i vrijednosti. To vodi uspjehu, dariva pobjeđujuću snagu i uzdiže na visoko mjesto u stvorenom svijetu – rekao je muftija Smajlović.

Uz osvrt na činjenicu da Ajvatovica podsjeća na vjeru i posvećenost prethodnika, muftija Smajlović se osvrnuo ne nekoliko značajnih detalja kolektivne prošlosti.

– Treba ponosno spomenuti čestite pretke: Džezzara koji je Napoleona zaustavio, Mahmut-pašu, Bošnjaka koji je mostove gradio na Putu svile, pretke koji su gradove osnivali, poput Gazi Isa-bega, Husrev-bega, Ibrahimpaše i naše mladosti koja danas pronosi svjetlo Dobrih Bošnjana sa ovih prostora širom svijeta. Rahmetli Alija Izetbegović je predvodio odbranu Bosne i Hercegovine u kojoj danas mogu da žive patriote, kako je primjereno čestitim osobama – podsjetio je muftija Smajlović.

"Bez jedinstva nema snage"

Muftija travnički dr. Ahmed-ef. Adilović je Ajvatovicu opisao kao simbol ustrajnosti, molitve i Božije pomoći, napominjući da je ona znak da se "nada nikada ne gasi onda kada je srce vezano za svoga Gospodara."

– Danas se okupljamo na ovom mjestu, koje stoljećima čuva uspomenu na našu vjeru, našu historiju, kulturu i našu snagu. Danas stojimo na Ajvatovici, mjestu gdje se vjera pretvorila u snagu, gdje je dova otvorila put, gdje je nada pobijedila strah – kazao je muftija Adilović.

U kontekstu svih izazova aktuelnog trenutka, muftija Adilović je napomenuo da Ajvatovica podsjeća na imperativ čuvanja jedinstva.

– Bez jedinstva nema snage, a bez snage nema ni opstanka ni budućnosti. Bosna i Hercegovina je naša jedina domovina i s njom imamo šansu za opstanak i bolje sutra. Ona je naš ponos, naš zavjet i naša budućnost. Zato neka današnje okupljanje bude poruka da ćemo se zajedno boriti protiv svih nasrtaja na našu državu, te da ćemo je čuvati, graditi i voljeti, kao što su to činili naši preci – istakao je muftija Adilović.

Posebno je naglasio da se narod kojem je Bosna i Hercegovina jedina domovina ne smije kockati sa sudbinom svoje države.

– Predstavnici našeg naroda, a i ostale patriote ove zemlje, ne smiju raditi jedni protiv drugih i dodatno slabiti poziciju našeg naroda i stabilnost naše države Svako ima pravo pripadati opciji kojoj hoće, ali to ne smije biti razlogom nejedinstva i slabljenja države. Interesi našeg naroda i države moraju biti ispred ličnih, stranačkih i ostalih interesa – naglasio je muftija.

Utisci posjetilaca: Ovo treba doživjeti

Emina Ramljak iz Donjeg Vakufa je na Ajvatovicu došla s konjanicima, a svečanosti prisustvuje u narodnoj nošnji koju je sama dizajnirala, što je i praktična primjena znanja sticanog na studiju tekstilnog inženjerstva i modnog dizajna.

– Ne može da bude bolje, put je prelijepo prošao i sve nas je poslužilo. Divni su ljudi koje smo susretali i puno mi je srce zbgo toga što vidim da moj grad njeguje tradiciju i kulturu – ispričala je Emina.

Među gostima su Malik i Šerifa, učesnici prusačke konjičke grupe.

– Preplavljeni smo emocijama, danas je to osjećaj radosti, a jučer su bili pomiješani strah, adrenalin i ponos. Kako god posložimo utiske, vjerujemo da ne može bolje od ovoga. Sve ovo je teško riječima opisati, to je nešto što treba doživjeti – kazali su Malik i Šerifa.

U ovogodišnjoj manifestaciji Dani Ajvatovice realizovana su 62 programska sadržaja: kulturna, vjerska, edukativna, sportska i humana.

Programi su realizovani na području osam općina Muftijstva travničkog i Srednjobosanskog kantona, s velikim brojem učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja.

Na koncu, poruka svih programa je da je vjera izvor nade, da je historija izvor pouke, da je kultura izvor ponosa, a domovina izvor sigurnosti, ali i obaveze.