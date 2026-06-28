Neven Anđelić i Đemila Talić Gabriel predstavljat će BiH pri Sudu za mirenje i arbitražu OSCE-a

Bosna i Hercegovina imenovala je Nevena Anđelića za arbitra i Đemilu Talić Gabriel za zamjenskog arbitra pri Sudu za mirenje i arbitražu Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE CCA).

Oni su imenovani na mandat od šest godina, u skladu s članom 4. Konvencije o mirenju i arbitraži u okviru OSCE-a. Ova informacija je objavljena na službenoj stranici OSCE suda za mirenje i arbitražu: https://www.osce.org/news/court-conciliation-and-arbitration/665986.

Sud za mirenje i arbitražu pri OSCE-u državama potpisnicama Konvencije, kao i drugim državama učesnicama OSCE-a koje na to pristanu, nudi postupke mirenja i arbitraže radi mirnog rješavanja međusobnih sporova.

Trenutno su 34 države potpisnice Konvencije o mirenju i arbitraži u okviru OSCE-a. Sud djeluje kao nezavisno tijelo sa sjedištem u Ženevi.

Profesor Neven Anđelić trenutno obavlja funkciju voditelja studijskog programa BA (Hons) iz međunarodnih odnosa na Univerzitetu Regent's u Londonu.

Na ovom univerzitetu ranije je radio kao predavač, viši predavač i docent iz oblasti međunarodnih odnosa i ljudskih prava.

Od 2014. do 2018. godine bio je i član Savjetodavnog odbora Vijeća Evrope za Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina.

Anđelić često pruža stručne savjete britanskom Ministarstvu vanjskih poslova i Commonwealtha, UNICEF-u, Vijeću Evrope te brojnim drugim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama.

Za zamjensku arbitricu imenovana je diplomirani kriminolog i magistrica međunarodnog prava Đemila Gabriel, koja ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Australije.

Diplomirala je na Univerzitetu Griffith u Australiji, gdje je stekla dvije diplome - iz oblasti uprave i međunarodnih odnosa te kriminologije i pravosuđa.

Gabriel je uspješna poduzetnica, investitorica u oblasti nekretnina i diplomatkinja.

Aktivno podržava brojne humanitarne projekte i vodi nekoliko dobrotvornih organizacija, posebno onih koje pomažu bosanskohercegovačkoj zajednici u Australiji i Bosni i Hercegovini.

Također je savjetnica i članica Multikulturalnog savjetodavnog vijeća komesara policije savezne australske države Novi Južni Wales (NSW).