U Hercegovini bogat program i velika očekivanja u turizmu: Neum, Mostar i Trebinje sve privlačniji, cijene ostaju niže nego na hrvatskoj obali

Hercegovina i ove godine ulazi u ljetnu turističku sezonu s bogatom ponudom sadržaja, velikim manifestacijama i optimističnim očekivanjima da bi 2026. mogla biti još jedna rekordna godina za turizam u regiji. Spoj prirodnih ljepota, kulturno-historijskog naslijeđa, vjerskog turizma i sve snažnijeg zabavnog i festivalskog programa čini Hercegovinu sve privlačnijom destinacijom za domaće i strane goste. Iz Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona za „Dnevni avaz“ poručuju da je interesovanje za regiju stabilno i pozitivno. - Zanimanje za Hercegovinu, a posebno Hercegovačko-neretvanski kanton kao središnju turističku regiju, je dobro i ove ljetne turističke sezone, očekujemo da će srpanj i kolovoz biti barem na prošlogodišnjoj razini turističkog prometa – navode iz TZ HNK, ističući da Hercegovina ostaje „prepoznatljiva evropska i mediteranska turistička regija“ koja se uspješno pozicionirala na međunarodnom tržištu. Lideri turizma Najveći turistički promet i dalje se bilježi u Mostaru, Neumu i Međugorju. - Lideri našeg turizma su još uvijek Mostar, Neum i Međugorje. U ove tri destinacije se odvija glavnina turističkog prometa – naglašavaju iz kantonalne turističke zajednice

Mostar: Lider turizma . Screenshot Mostar: Lider turizma . Screenshot

Posebno optimistična očekivanja dolaze iz Trebinja, gdje je ljetna sezona već počela nizom velikih događaja. Direktor Turističke zajednice Trebinje Jovica Milošević za „Dnevni avaz“ ističe da grad očekuje izuzetno uspješnu sezonu. - Ovo ljeto bit će jako atraktivno za turistička kretanja... Očekujemo da će ova sezona biti rekordna u odnosu na sve prethodne. Trebinje je ove godine pripremilo izuzetno bogat muzički i festivalski program koji značajno doprinosi turističkoj ponudi grada. Sezona je otvorena koncertom Saše Matića, a tokom ljeta slijede i veliki događaji. Ono što nas sljedeće očekuje je veliki koncert Zdravka Čolića koji će 25. jula biti u Gradu Sunca, jednom od ključnih turističkih kompleksa našeg grada. U avgustu će nastupiti i Jelena Rozga, uz dodatne sadržaje poput jazz festivala, festivala klasične muzike i filmskog festivala – navodi direktor TZ Trebinje.

Trebinje: Bogat muzički i festivalski program . Screenshot Trebinje: Bogat muzički i festivalski program . Screenshot