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VJERSKA MANIFESTACIJA

Izetbegović na Ajvatovici: To je tradicija koju ni komunističke zabrane nisu uspjele izbrisati

Uvijek je lijepo vidjeti da se Bošnjaci okupljaju

Predsjednik SDA na Ajvatovici. Facebook

Piše: Dzemila Busnov

28.6.2026

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović podijelio je utiske s ovogodišnje Ajvatovice poručivši da ova višestoljetna manifestacija ostaje simbol vjere, zajedništva i očuvanja bošnjačke tradicije uprkos decenijama zabrana.

Kazao je da je imao zadovoljstvo prisustvovati ovoj tradicionalnoj manifestaciji i zajedno s okupljenim vjernicima uputiti dovu Bogu.

- Sa svojim narodom na Ajvatovici. Dova dragom Bogu i čuvanje tradicije duge više od 500 godina, koju ni 45 godina komunističke zabrane nije uspjelo istisnuti iz kolektivne svijesti našeg naroda. Uvijek je lijepo vidjeti da se Bošnjaci okupljaju. Posebno mi je zadovoljstvo bilo vidjeti mnogo dragih lica - napisao je Izetbegović na Facebooku i poručio da Ajvatovica i danas ostaje snažan simbol vjere, zajedništva i očuvanja višestoljetne tradicije.

# MANIFESTACIJA
# AJVATOVICA
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
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