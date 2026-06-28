Gazin Han: Između grada i puteva ka istoku Balkana

Još u srednjem vijeku, pa i ranije, ovom dolinom prolazio je važan put koji je Sarajevo povezivao s istočnim dijelovima Balkana. Karavani, trgovci, putnici i vojske kretali su se upravo ovom trasom, ostavljajući iza sebe tragove života i razvoja. Put je vodio kroz današnji Gazin Han ili Hanić, kako su ga nekada nazivali stanovnici ovog kraja. Smješten prijelazu između grada i njegovih istočnih prilaza, ovaj lokalitet imao je poseban značaj za sve koji su ulazili u Sarajevo ili iz njega odlazili prema istoku.

Nedaleko od Vratnika, još u osmanskom periodu, putnici su prolazili ovim predjelom koji presijeca pritoka Miljacke – Mošćanica. Upravo zbog čestog prolaza ljudi i robe, prostor uz put s vremenom je počeo dobijati i svoje prve urbane konture. Uz samu trasu razvijali su se hanovi, odmorišta i manji trgovački punktovi, koji su služili putnicima namjernicima, ali i lokalnom stanovništvu.

Plato na ovom području bio je povezan s Kozijom ćuprijom, jednim od najstarijih i najznačajnijih mostova osmanskog Sarajeva, ali i s istočnim vratima grada - Vratnikom. Ta povezanost davala je ovom lokalitetu dodatnu važnost, jer je predstavljala svojevrsni prijelaz između gradske jezgre i puteva koji su vodili dalje ka istoku Balkana.

Kamena ćuprija

U osmanskom periodu, radi lakšeg prelaska preko Mošćanice, u blizini današnjeg Gazinog Hana izgrađena je kamena ćuprija. Most je imao veliki značaj za svakodnevni saobraćaj i komunikaciju, pa je po njemu čitav lokalitet s vremenom prozvan „Ćuprija“. Taj naziv ostao je dugo prisutan među stanovnicima ovog kraja, svjedočeći o važnosti mosta i puta koji je ovuda prolazio.

Baš oko tog kultnog osmanskog lučnog mosta, visokog i do sedam metara, počeo je intenzivniji urbani razvoj ovog prostora. S vremenom su se uz put počeli graditi prvi objekti, a čitav lokalitet dobijao je sve izraženije obrise naselja. Porodica Brkić upravo je ovdje podigla mali han koji će s godinama preuzeti dominaciju nad okolinom, ali i ostaviti snažan trag u narodnom govoru. Po tom hanu čitav kraj je prozvan „Hanić“, naziv koji su stare Sarajlije sačuvale do danas. Han je služio kao odmorište za putnike, trgovce i karavane, pa je lokalitet zahvaljujući njemu postao jedno od važnijih mjesta na ulazu u grad.

U neposrednoj blizini ćuprije nalazi se i u narodu poznata ambijentalna „Slavina kuća“, autentičan primjer pravoslavne arhitekture u ovom dijelu Sarajeva. Kuća je pripadala porodici Mičić i danas se nalazi pod zaštitom kao vrijedan spomenik nekadašnjeg života i graditeljstva.

Nizvodno od stare ćuprije nalazilo se i omiljeno kupalište starih Sarajlija, u narodu poznato kao „Milošev bazen“. Bio je to privatni potočni bazen, naslonjen na tok Mošćanice, čiji je vlasnik bio Miloš, po kojem je kupalište i dobilo ime. Iako u privatnom vlasništvu, bazen je imao otvoreni karakter i kupanje se nije naplaćivalo, ali je postojalo jedno strogo pravilo – ulaz nije bio dozvoljen nikome ko nije znao plivati. Ostaci nekadašnjeg bazena i danas su vidljivi. Posebnu draž čitavom ambijentu davali su i mlinovi koje stare Sarajlije i danas pamte kroz priče i sjećanja. Na rukavcu Mošćanice, koji se odvajao u blizini mosta, a potom vraćao u matični tok rijeke, nalazila su se dva poznata mlina – Čengića mlin i Bakovića mlin.

Stara kamena ćuprija opstala je sve do kraja 19. stoljeća, odnosno do perioda austrougarske uprave. Upravo u to vrijeme, 1890. godine, uz samu ćupriju novi han podigao je Vaso Đurić, pravoslavac porijeklom iz istočne Bosne. Zahvaljujući svojoj veličini, položaju i popularnosti među putnicima, njegov han ubrzo je postao centralna tačka čitavog kraja, pa je lokalitet dobio novo ime – Vasin Han. Prema predanju, Vaso Đurić je prethodno otkupio stari han, nakon čega je na njegovim temeljima izgradio novi i prostraniji objekat.

Put koji je prolazio ovim krajem još je u osmanskom periodu bio poznat kao Carski put, a dolaskom Austro-Ugarske izvršena su dodatna uređenja trase, pa su strmi i brdoviti dijelovi puta ukroćeni kamenim usjecima i čvrstim podzidima. Kamen koji je korišten za izgradnju podzida i usjeka vađen je iz obližnjih kamenoloma, a ne sa Hreše, kako se često pogrešno smatra. Zahvaljujući kvalitetnoj obradi i čvrstoj gradnji, mnogi od tih podzida ostali su očuvani do danas i još služe svojoj prvobitnoj svrsi, predstavljajući zanimljiv podsjetnik na austrougarske infrastrukturne zahvate u ovom dijelu Sarajeva.

Područje nije izgubilo na značaju ni tokom perioda Kraljevine Jugoslavije. Naprotiv, tadašnja vlast dodatno razvija ovaj lokalitet, posebno nakon urušavanja stare ćuprije, kada je izgrađen novi betonski most koji je omogućio nesmetanu komunikaciju i saobraćaj. Time je prostor dobio i nove, izraženije industrijske karakteristike. Na putu prema Hreši s lijeve strane, na mjestu gdje se danas nalazi rezervoar Vodovoda izgrađena je kožara dok je u blizini mosta bogati sarajevski trgovac Nikola Stokić podigao pilanu.

U periodu Socijalističke Jugoslavije, reorganizacijom prostora i urbanim planiranjem, na mjestu nekadašnje pilane izgrađena je četverogodišnja osnovna škola. Ona je kroz kasnije adaptacije i prenamjene opstala do danas, te se u savremenom periodu koristi kao stambena zgrada, čuvajući tako slojevitu historiju ovog lokaliteta u njegovoj strukturi.

Hanić je u svakom historijskom periodu imao važnu ulogu kao lokalno saobraćajno čvorište, što ga je činilo važnom tranzitnom tačkom između grada i njegovog istočnog zaleđa.

Sajamska atmosfera

U neposrednoj blizini nalazila su se i dva kamenoloma koji su imali značajnu ulogu u razvoju infrastrukture ovog područja. Kamen nije korišten samo za podzide i puteve, nego i za podizanje stambenih objekata, kao i za pojedine privredne objekte, uključujući i kožaru koja je nastala u neposrednoj blizini Vasinog Hana. Upravo zahvaljujući takvim prirodnim resursima, ovaj dio je bio prepoznatljiv po specifičnoj kameno-graditeljskoj tradiciji.

Živost ovog lokaliteta s vremenom je doprinijela razvoju manje, ali značajne urbane jezgre. Tako su uz glavnu trasu počele nicati i prve bakalnice, nekoliko kafana od kojih je najpoznatija "Mašina kafana" kao i stočna pijaca koja je bila posebno živa u danima Kurban-bajrama. Tada bi se Hanić mejdan ispunio gužvom, prodavačima i kupcima, a prostor bi dobijao gotovo sajamsku atmosferu, uz stalnu buku, pregovaranje i razmjenu robe.

Kombinacija svježeg zraka, čiste vode Mošćanice, ali i razvijenog transportnog i manjeg industrijskog života, održavala je kontinuitet živosti ovog prostora sve do početka devedesetih godina. Tokom ratnog perioda 1992. – 1995. godine, došlo je do značajnih promjena u demografskoj i urbanoj strukturi, uključujući i odlazak dijela stanovništva.

U godinama nakon rata, u narodu se za ovaj lokalitet sve češće počinje koristiti naziv Gazin Han, koji se zadržao u svakodnevnom govoru i kao dio kolektivnog pamćenja stanovnika ovog područja.

Prostor Hanića, odnosno Vasinog Hana, ostavio je trag i u novijoj historiji grada. Na tom području svoje djetinjstvo i odrastanje bilježi i legendarni ratni komandant i sportista Dragan Vikić, čije ime je kasnije postalo poznato i izvan lokalnih okvira. Njegova biografija dodatno povezuje ovaj prostor sa savremenom historijom Sarajeva i ljudima koji su iz njega potekli.