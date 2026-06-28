U Kljunima obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja

U Kljunima kod Nevesinja danas je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog kraja, uz prisustvo velikog broja građana, porodica žrtava, predstavnika vjerskog, društvenog i političkog života, te više od 300 učesnika Marša mira "Put spasa Mostar - Nevesinje", prenosi Preporod.

U ime Organizacionog odbora, Madžid Brajević poručio je da se žrtve ne smiju posmatrati kao brojke, već kao životi i porodice koje su nasilno prekinute tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Istakao je i da mnoge porodice i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, te da na brojna pitanja ni nakon 34 godine nema odgovora.

Sudske činjenice

Tokom programa obratili su se i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu dr. Muamer Džananović, mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Šerif Špago.

Džananović je naglasio da sudski utvrđene činjenice o zločinima predstavljaju ključni temelj za očuvanje istine i borbu protiv negiranja i historijskog revizionizma. Podsjetio je da se kultura sjećanja mora graditi upravo na presudama međunarodnih i domaćih sudova.

Prema njegovim riječima, Nevesinje zauzima posebno mjesto zbog razmjera stradanja, a proces pronalaska i identifikacije žrtava i dalje traje, uz brojne opstrukcije i pokušaje negiranja zločina.

Tokom obilježavanja navedeno je da je 1992. godine na području Nevesinja ubijeno 305 Bošnjaka i 14 Hrvata, među kojima je bilo 26 djece, dok se i dalje traga za posmrtnim ostacima više od stotinu osoba. Za zločine su donesene tri pravosnažne presude Suda BiH, dok je jedan predmet u toku.

Šerif Špago poručio je da kultura sjećanja predstavlja dug prema žrtvama i obavezu prema budućim generacijama, naglasivši da bez istine nema ni pravde ni trajnog mira. Istakao je i važnost jačanja državnih institucija BiH kao garancije da se zločini više nikada ne ponove.

Simbol povratka

Govoreći o budućnosti zemlje, naglasio je da Bosna i Hercegovina nema alternativu te da njen suverenitet i teritorijalni integritet ne mogu biti predmet političkih pregovora.

Muftija Salem-ef. Dedović istakao je da Bošnjaci uprkos stradanjima nisu nestali iz Nevesinja, te da su povratak života, obnova džamija i vakufa dokaz opstanka naroda na tom području. Podsjetio je i na svečano otvorenje obnovljene Dugalića džamije i sahat-kule, ocijenivši ga simbolom povratka i obnove.

Centralnom programu prethodio je dvodnevni Marš mira "Put spasa Mostar - Nevesinje", a obilježavanje je završeno učenjem dove za šehide i polaganjem cvijeća na Centralno šehidsko spomen-obilježje u Kljunima.